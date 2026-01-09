Цвијановић: Славна прошлост, сигурна будућност - Република Српска!

09.01.2026
14:06
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је свим грађанима Српске 9. јануар - Дан Републике Српске.
- Славна прошлост, сигурна будућност - Република Српска - истакла је Цвијановић у објави на друштвеним мрежама.
Друштво
Весела атмосфера у Бањалуци, у студију АТВ Специјала на отвореном
Подсјећамо, на Тргу Крајине у Бањалуци одржан је свечани дефиле, дио свечане прославе Дана Републике Српске и Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
Славна прошлост, сигурна будућност - Република Српска!— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) January 9, 2026
Срећан Дан Републике свим нашим грађанима! pic.twitter.com/bK54gxtpiN
Друштво
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
13
17
07
17
04
16
56
16
54
Тренутно на програму