Цвијановић: Славна прошлост, сигурна будућност - Република Српска!

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је свим грађанима Српске 9. јануар - Дан Републике Српске.

- Славна прошлост, сигурна будућност - Република Српска - истакла је Цвијановић у објави на друштвеним мрежама.

Подсјећамо, на Тргу Крајине у Бањалуци одржан је свечани дефиле, дио свечане прославе Дана Републике Српске и Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.