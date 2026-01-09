Logo
Large banner

Цвијановић: Славна прошлост, сигурна будућност - Република Српска!

09.01.2026

14:06

Коментари:

0
Цвијановић: Славна прошлост, сигурна будућност - Република Српска!
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је свим грађанима Српске 9. јануар - Дан Републике Српске.

- Славна прошлост, сигурна будућност - Република Српска - истакла је Цвијановић у објави на друштвеним мрежама.

Милорад Додик и Саво Минић

Друштво

Весела атмосфера у Бањалуци, у студију АТВ Специјала на отвореном

Подсјећамо, на Тргу Крајине у Бањалуци одржан је свечани дефиле, дио свечане прославе Дана Републике Српске и Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Временска прогноза

Друштво

Ево кад нам стижу нове сњежне падавине

3 ч

0
Мидораг Парежанин

Република Српска

Парежанин: Дан Републике Српске важан за очување идентитета и слоге

3 ч

0
Којић: Хистерија из ФБиХ наук да само сабрани око Српске можемо опстати

Република Српска

Којић: Хистерија из ФБиХ наук да само сабрани око Српске можемо опстати

3 ч

0
Минић за АТВ: Српска настала у миру и љубави

Република Српска

Минић за АТВ: Српска настала у миру и љубави

3 ч

0

Више из рубрике

Мидораг Парежанин

Република Српска

Парежанин: Дан Републике Српске важан за очување идентитета и слоге

3 ч

0
Којић: Хистерија из ФБиХ наук да само сабрани око Српске можемо опстати

Република Српска

Којић: Хистерија из ФБиХ наук да само сабрани око Српске можемо опстати

3 ч

0
Минић за АТВ: Српска настала у миру и љубави

Република Српска

Минић за АТВ: Српска настала у миру и љубави

3 ч

0
Додик за АТВ: Српска је највећа вриједност, није наиван покушај оспоравања

Република Српска

Додик за АТВ: Српска је највећа вриједност, није наиван покушај оспоравања

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

17

07

Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

17

04

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

16

56

Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

16

54

Јовановић се јавио полицији, супрузи послао поруку 'Милице, чувај дјецу'

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner