Додик за АТВ: Српска је највећа вриједност, није наиван покушај оспоравања

АТВ

09.01.2026

13:40

0
Током посљедњих десет година могле су се чути различите приче о такозваном грађанском уређењу у којем би Бошњаци били већински народ и владајућа раја, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик у АТВ специјалу.

"Ми се не боримо против њих. Ми смо створили нашу Републику и она је већ утемељена. Наша права се морају уважавати и она која су нам отета враћаћемо, ма колико тај процес био тежак, или ћемо једног дана донијети одлуку да уопште не учествујемо у раду на нивоу БиХ. Сматрам да ни Бошњаци нису задовољни стањем у БиХ. Имају одређену имагинацију да је све овдје њихово, па чак и наш храм. То је чиста заблуда, а сви погрешни кораци почињу управо на таквим заблудама. Постоји увјерење да је све њихово, што једноставно није тачно. Потребно је да градимо односе мира и стабилности", истакао је Додик.

Он је нагласио да се не смијемо бити наивни и вјеровати да је ријеч само о оспоравању једног датума.

"Овдје се ради о оспоравању цијеле Републике Српске и њеног постојања. Када се оспорава Република Српска, оспорава се и право српског народа на постојање", упозорио је Додик.

Милорад Додик

9. јануар - Дан Републике Српске

