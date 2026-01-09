Којић: Хистерија из ФБиХ наук да само сабрани око Српске можемо опстати

Извор:
СРНА
09.01.2026
13:45
Коментари:0
Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић изјавио је да хистерија из ФБиХ због прославе 9. јануара, треба свима да буде опомена, али и наук да само сабрани око идеје која се зове Република Српска можемо опстати на овим подручјима.
"Почевши од радикалних исламиста као што је Санин Муса, преко србомрсца Рамиза Салкића па до политичара из ФБиХ, видимо утрку ко ће више да омаловажи Републику Српску, жртве које су пале за њено рођење и Војску Републике Српске, коју називају геноцидном", рекао је Којић Срни.
Он је нагласио да су се у рату трудили да затру српска огњишта, да угасе славу, али да је воља српског народа била већа од зла које се над њега надвило тих ратних година.
"Успјели смо прије 34 године да је створимо и на нама је сад да је његујемо до вјечности, да учинимо све да је оснажимо, али и да ударимо по прстима сваког оног ко крене на један педаљ те свете земље", закључио је Којић.
Подсјетио је да је више од 25.000 новомученика пало за Српску и да нико на овом свијету нема право ни да помисли да јој нашкоди.
"Постојањем Републике Српске ми имамо сигурност у опстанак", поручио је Којић.
