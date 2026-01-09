Logo
Large banner

Којић: Хистерија из ФБиХ наук да само сабрани око Српске можемо опстати

Извор:

СРНА

09.01.2026

13:45

Коментари:

0
Којић: Хистерија из ФБиХ наук да само сабрани око Српске можемо опстати
Фото: АТВ

Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић изјавио је да хистерија из ФБиХ због прославе 9. јануара, треба свима да буде опомена, али и наук да само сабрани око идеје која се зове Република Српска можемо опстати на овим подручјима.

"Почевши од радикалних исламиста као што је Санин Муса, преко србомрсца Рамиза Салкића па до политичара из ФБиХ, видимо утрку ко ће више да омаловажи Републику Српску, жртве које су пале за њено рођење и Војску Републике Српске, коју називају геноцидном", рекао је Којић Срни.

Стефан Ивановић

Србија

Сутра Дан жалости због сахране младића који је страдао у ноћном клубу

Он је нагласио да су се у рату трудили да затру српска огњишта, да угасе славу, али да је воља српског народа била већа од зла које се над њега надвило тих ратних година.

"Успјели смо прије 34 године да је створимо и на нама је сад да је његујемо до вјечности, да учинимо све да је оснажимо, али и да ударимо по прстима сваког оног ко крене на један педаљ те свете земље", закључио је Којић.

Подсјетио је да је више од 25.000 новомученика пало за Српску и да нико на овом свијету нема право ни да помисли да јој нашкоди.

ilu-ruža-28082025

Сцена

Познати фризер у Србији преминуо дан након свог рођендана

"Постојањем Републике Српске ми имамо сигурност у опстанак", поручио је Којић.

Подијели:

Тагови:

9. јануар - Дан Републике Српске

Бранимир Којић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Савић: Снага Српске је у огњиштима и људима

Република Српска

Савић: Снага Српске је у огњиштима и људима

3 ч

0
Затвореници из КПЗ-а чисте снијег у Сарајеву

Градови и општине

Затвореници из КПЗ-а чисте снијег у Сарајеву

3 ч

0
Полицијски оркестар извео химне Републике Српске и Србије

Република Српска

Полицијски оркестар извео химне Републике Српске и Србије

4 ч

0
Спектакуларан прелет хеликоптера на свечаном дефилеу поводом Дана Републике

Република Српска

Спектакуларан прелет хеликоптера на свечаном дефилеу поводом Дана Републике

4 ч

0

Више из рубрике

Савић: Снага Српске је у огњиштима и људима

Република Српска

Савић: Снага Српске је у огњиштима и људима

3 ч

0
Полицијски оркестар извео химне Републике Српске и Србије

Република Српска

Полицијски оркестар извео химне Републике Српске и Србије

4 ч

0
АТВ Специјал: Дан Републике Српске

Република Српска

АТВ Специјал: Дан Републике Српске

4 ч

2
Спектакуларан прелет хеликоптера на свечаном дефилеу поводом Дана Републике

Република Српска

Спектакуларан прелет хеликоптера на свечаном дефилеу поводом Дана Републике

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

17

07

Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

17

04

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

16

56

Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

16

54

Јовановић се јавио полицији, супрузи послао поруку 'Милице, чувај дјецу'

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner