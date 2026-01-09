Logo
Спектакуларан прелет хеликоптера на свечаном дефилеу поводом Дана Републике

09.01.2026

13:06

Спектакуларан прелет хеликоптера на свечаном дефилеу поводом Дана Републике
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Спектакуларан прелет хеликоптера на свечаном дефилеу поводом Дана Републике.

Посљедњи ешалон чине три хеликоптера марке "АНСАТ" Управе за ваздухопловство који управо прелијећу над Тргом Крајине.

Припадници Управе за ваздухопловство, осим свакодневне подршке у реализовању оперативних акција на сузбијању криминалитета, свакодневно помажу становништву у случајевима природних непогода, као што су пожари, поплаве, сњежне непогоде.

САЈ

Република Српска

Дефиле поводом Дана Републике Српске, учествовали и припадници САЈ-а

Посебан акценат ставили би на хитни медицински превоз пацијената у критичним ситуацијама, гдје је свака минута битна.

