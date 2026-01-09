Затвореници из КПЗ-а чисте снијег у Сарајеву

Извор:
Кликс
09.01.2026
13:25
Пет осуђеника који казну служе у Казнено-поправном затвору (КПЗ) Сарајево добровољно се јавило како би дали свој допринос чишћењу Сарајева од снијега, с обзиром на то да се улице града налазе у катастрофалном стању, а очекују се и нове падавине.
Како је за Клиx.ба казао директор КПЗ-а Сарајево Муниб Исаковић, затвореници су показали иницијативу и пријавили се да помогну у чишћењу улица и пјешачких стаза.
