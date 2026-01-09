Logo
Затвореници из КПЗ-а чисте снијег у Сарајеву

Затвореници из КПЗ-а чисте снијег у Сарајеву
Фото: Pexels

Пет осуђеника који казну служе у Казнено-поправном затвору (КПЗ) Сарајево добровољно се јавило како би дали свој допринос чишћењу Сарајева од снијега, с обзиром на то да се улице града налазе у катастрофалном стању, а очекују се и нове падавине.

Како је за Клиx.ба казао директор КПЗ-а Сарајево Муниб Исаковић, затвореници су показали иницијативу и пријавили се да помогну у чишћењу улица и пјешачких стаза.

Дан Републике Српске

Република Српска

Полицијски оркестар извео химне Републике Српске и Републике Србије

"Ово је њихов начин да дају допринос уређењу и чишћењу нашег Сарајева. Опредијељени смо да дамо свој допринос. Ово је тек једна у низу активности коју КПЗ Сарајево ради на уређењу града", рекао је Исаковић.

Затвореници тренутно чисте простор у близини Врховног суда ФБиХ, а надгледа их затворска полиција.

Није искључено да се током дана пребаце на чишћење друге локације, али и да притекну у помоћ наредним данима.

