Преминуо познати бањалучки љекар Милан Шипка

19.02.2026

20:14

Фото: Društvene mreže

Комора доктора стоматологије Републике Српске саопштила је да је преминуо признати доктор Милан Шипка, специјалиста оралне хирургије.

- Постоје људи чији се професионализам памти, али и они чија се снага личности осјети и дуго након што оду. Такав је био наш колега др Милан Шипка, специјалиста оралне хирургије, чији нас је изненадни одлазак дубоко потресао. Био је љекар снажног карактера, изражене енергије и бескомпромисне посвећености послу и пацијентима. Иза себе оставља дубок траг у струци, али и у сјећањима свих који су имали прилику да с њим раде и друже се. У мислима смо с његовом породицом, пријатељима и колегама. Нека му је вјечна слава и хвала - поручили су из Коморе стоматологије Републике Српске.

Милан Шипка сахрањен је данас на Централном градском гробљу у Врбањи.

Бањалука

Милан Шипка

