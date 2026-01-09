Logo
Large banner

Мостар јутрос прекривен снијегом: Призор који се ријетко виђа

Извор:

Аваз

09.01.2026

11:18

Коментари:

0
Снијег у Мостару
Фото: YouTube/Screenshot/Avaz TV

Мостар се јутрос пробудио у призору који више подсјећа на планинске градове него на херцеговачку метрополу. Снијег је током ноћи прекрио улице, паркове, аутомобиле и кровове, претварајући иначе сиву зимску свакодневицу у готово филмски кадар.

Од јужних прилаза граду, преко прометница и кружних токова, па све до центра, сњежни покривач створио је призоре какве Мостар виђа тек неколико пута у деценији. Улице су мокре и клизаве, а на асфалту се јасно виде трагови возила који се пробијају кроз танак, али упоран слој снијега. Планине изнад града готово су нестале у магли и падавинама, што додатно појачава осјећај да је Мостар на кратко изашао из своје медитеранске климе и преселио се у неку сјевернију верзију себе.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Успјешно сарађујемо са Каракасом

Иако снијег у Херцеговини увијек изазове изненађење, јутрошње падавине нису прошле без посљедица. Саобраћај се одвија успорено, а многе улице су прекривене бљузгавицом и ледом. Возачи возе опрезније него иначе, док пјешаци пажљиво бирају кораке по клизавим тротоарима. Паркирани аутомобили, прекривени бијелим слојем, изгледају као да су преко ноћи заборављени у неком другом граду.

Посебно упечатљиви су призори из стамбених насеља и испред болнице, гдје снијег ствара контраст са жутим и сивим фасадама зграда. Дрвеће, још увијек без лишћа, носи танки бијели покривач, док пахуље и даље лагано падају, као да подсјећају да овај зимски тренутак није још готов.

Мостар је град који зиму обично дочекује кишом, маглом и сивим небом. Снијег је овдје риједак гост – довољно риједак да сваки пут изазове и одушевљење и нервозу. Док једни фотографишу бијеле улице и дијеле призоре на друштвеним мрежама, други се питају колико ће овај излет у зиму потрајати и какве ће проблеме донијети.

Швајцарска дан жалости

Свијет

Данас комеморација жртвама пожара у Швајцарској

Једно је сигурно: Мостар је јутрос изгледао потпуно другачије него иначе. Тихо, успорено и необично лијепо - барем на кратко, док се бијели покривач не претвори у херцеговачку бљузгавицу и сјећање на риједак сњежни дан.

Подијели:

Тагови:

Мостар

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Патријарх Порфирије: Ако је Христос са нама, нико не може против нас

Друштво

Патријарх Порфирије: Ако је Христос са нама, нико не може против нас

1 ч

0
Чишћење снијега и леда са степеница

Друштво

Минус, снијег, вјетар: Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

1 ч

0
Помен Споменку Гостићу

Република Српска

Поводом Дана Републике помен Споменку Гостићу

1 ч

0
Делегације Српске и Србије положиле вијенце на Централно спомен-обиљежје

Република Српска

Делегације Српске и Србије положиле вијенце на Централно спомен-обиљежје

1 ч

0

Више из рубрике

Млади обућар из Лакташа остварио сан: Покренуо двије линије патика

Градови и општине

Млади обућар из Лакташа остварио сан: Покренуо двије линије патика

13 ч

0
Познато када би Бијељина могла добити гријање

Градови и општине

Познато када би Бијељина могла добити гријање

15 ч

0
Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје

Градови и општине

Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје

15 ч

0
Надлежне екипе на терену: Проблеми са снабдијевањем струјом и водом у Зворнику

Градови и општине

Надлежне екипе на терену: Проблеми са снабдијевањем струјом и водом у Зворнику

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

16

Гдје је јутрос измјерено -20 степени?

12

08

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

12

04

Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

12

03

Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

12

00

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner