Мостар јутрос прекривен снијегом: Призор који се ријетко виђа

Мостар се јутрос пробудио у призору који више подсјећа на планинске градове него на херцеговачку метрополу. Снијег је током ноћи прекрио улице, паркове, аутомобиле и кровове, претварајући иначе сиву зимску свакодневицу у готово филмски кадар.
Од јужних прилаза граду, преко прометница и кружних токова, па све до центра, сњежни покривач створио је призоре какве Мостар виђа тек неколико пута у деценији. Улице су мокре и клизаве, а на асфалту се јасно виде трагови возила који се пробијају кроз танак, али упоран слој снијега. Планине изнад града готово су нестале у магли и падавинама, што додатно појачава осјећај да је Мостар на кратко изашао из своје медитеранске климе и преселио се у неку сјевернију верзију себе.
Иако снијег у Херцеговини увијек изазове изненађење, јутрошње падавине нису прошле без посљедица. Саобраћај се одвија успорено, а многе улице су прекривене бљузгавицом и ледом. Возачи возе опрезније него иначе, док пјешаци пажљиво бирају кораке по клизавим тротоарима. Паркирани аутомобили, прекривени бијелим слојем, изгледају као да су преко ноћи заборављени у неком другом граду.
Посебно упечатљиви су призори из стамбених насеља и испред болнице, гдје снијег ствара контраст са жутим и сивим фасадама зграда. Дрвеће, још увијек без лишћа, носи танки бијели покривач, док пахуље и даље лагано падају, као да подсјећају да овај зимски тренутак није још готов.
Мостар је град који зиму обично дочекује кишом, маглом и сивим небом. Снијег је овдје риједак гост – довољно риједак да сваки пут изазове и одушевљење и нервозу. Док једни фотографишу бијеле улице и дијеле призоре на друштвеним мрежама, други се питају колико ће овај излет у зиму потрајати и какве ће проблеме донијети.
Једно је сигурно: Мостар је јутрос изгледао потпуно другачије него иначе. Тихо, успорено и необично лијепо - барем на кратко, док се бијели покривач не претвори у херцеговачку бљузгавицу и сјећање на риједак сњежни дан.
