Патријарх Порфирије: Ако је Христос са нама, нико не може против нас

СРНА

09.01.2026

11:06

Патријарх Порфирије: Ако је Христос са нама, нико не може против нас
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Његова светост патријарх српски Порфирије истакао је данас у Бањалуци да га радује сазнање да у српском народу има вјере, о чему говори подизање нових и обнова старих храмова, те прије свега сабирање народа у њима.

Служећи Свету архијерејску литургију поводом празника Светог првомученика и архиђакона Стефана, патријарх српски је навео да сви треба да будемо бољи једни другима, јер ћемо тек тада бити на понос Светом Сави.

"Нека Свети Стефан буде молитвени заступник свим вјернима Републике Српске, који његово име славе и виде га као заштитника и нека он буде примјер за углед, јер светитељи јесу живо Јеванђеље Христово", поручио је патријарх Порфирије.

Према његовим ријечима, славећи рођење Христово славимо чињеницу да је Бог са нама, а "ако је он са нама нико не може против нас".

"Господ својим рођењем потврђује да је на нашој страни. Свако у свом срцу зна своју душу и живот. Потребно је само да затражимо божију помоћ, јер тако изражавамо свијест да нам је потребан и то је израз наше вјере", рекао је патријарх Порфирије.

spomenko gostic

Република Српска

Поводом Дана Републике помен Споменку Гостићу

Свако од нас, додао је патријарх Порфирије, стоји пред Господом, јер је он наша вјера.

"Свети Стефан се поистовјетио са Христом и то је потреба човјека од најмлађих дана, јер често се д‌јеца поистовјећују са својим родитељима. Молимо се за све, па чак и оне који су против нас. Пружимо руке једни другима, покажимо да смо један народ, једна вера и једна црква", поручио је патријарх Порфирије.

Након литургије, обнављен је чин ломљења славског колача.

Светој архијерејској литургији присуствовали су предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, вршилац дужности предсједника Републике Ана Тришић Бабић, предсједник Владе Саво Минић, лидер СНСД-а Милорад Додик.

Уз многобројни вјерни народ, присустни су били и министри у Влади Републике Српске и Влади Србије, као и један од најближих сарадника америчког предсједника и бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић.

Патријарх Порфирије

