Поводом Дана Републике помен Споменку Гостићу

09.01.2026

10:52

Коментари:

0
Помен Споменку Гостићу
Фото: СРНА

У порти Цркве Рођења Пресвете Богородице Добоју данас је поводом Дана Републике – 9. јануара служен помен и положен вијенац код спомен-бисте Споменка Гостића, најмлађег одликованог борца Војске Републике Српске.

Споменко Гостић рођен је 15. августа 1978. године у Добоју, а као припадник Војске Републике Српске погинуо је од гранате 20. марта 1993. године, недалеко од свог села Јовићи на планини Озрен.

Церемонија откривања Централног спомен-обиљежја

Република Српска

Делегације Српске и Србије положиле вијенце на Централно спомен-обиљежје

Тада је, осим њега, живот изгубило још пет српских војника.

Гостић је одликован постхумно Златном медаљом за храброст “Милош Обилић“ од предсједника Србије Александра Вучића.

Споменко Гостић

9. јануар - Дан Републике Српске

