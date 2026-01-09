Поводом Дана Републике помен Споменку Гостићу

09.01.2026
10:52
Коментари:0
У порти Цркве Рођења Пресвете Богородице Добоју данас је поводом Дана Републике – 9. јануара служен помен и положен вијенац код спомен-бисте Споменка Гостића, најмлађег одликованог борца Војске Републике Српске.
Споменко Гостић рођен је 15. августа 1978. године у Добоју, а као припадник Војске Републике Српске погинуо је од гранате 20. марта 1993. године, недалеко од свог села Јовићи на планини Озрен.
Република Српска
Делегације Српске и Србије положиле вијенце на Централно спомен-обиљежје
Тада је, осим њега, живот изгубило још пет српских војника.
Гостић је одликован постхумно Златном медаљом за храброст “Милош Обилић“ од предсједника Србије Александра Вучића.
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Друштво
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Најновије
Најчитаније
12
16
12
08
12
04
12
03
12
00
Тренутно на програму