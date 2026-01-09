Logo
Званичници Републике Српске присуствују Светој архијерејској литургији

09.01.2026

10:42

Фото: АТВ

Званичници Републике Српске присуствују Светој архијерејској литургији поводом празника Светог првомученика и архиђакона Стефана, коју у Храму Христа Спаситеља служи Његова светост патријарх српски Порфирије.

Присутни су предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, вршилац дужности предсједника Републике Ана Тришић Бабић, предсједник Владе Саво Минић, лидер СНСД-а Милорад Додик.

Светој архијерејској литургији, уз многобројни вјерни народ, присуствују и министри у Влади Републике Српске и Влади Србије, као и један од најближих сарадника америчког предсједника и бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић.

9. јануар - Дан Републике Српске

