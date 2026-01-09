Logo
Род Благојевић присуствује литургији у Храму Христа Спаситеља

СРНА

09.01.2026

09:41

Род Благојевић присуствује литургији у Храму Христа Спаситеља
Фото: АТВ

Род Благојевић, један од најближих сарадника америчког предсједника и бивши гувернер Илиноиса, присуствује у Бањалуци Светој архијерејској литургији поводом Дана Републике.

Литургија, Храм Христа Спаситеља

Свету архијерејску литургију у Храму Христа Спаситеља служи Његова светост патријарх српски Порфирије уз саслужење архијереја и свештанства Српске православне цркве.

Уз многобројни вјерни народ, богослужењу присуствују и министри у Влади Републике Српске и Влади Србије, те други званичници из политичког и друштвеног живота.

"Живјеће огњиште" слоган је под којим се ове године обиљежава Дан Републике, 9. јануар.

horoskop

Занимљивости

За ова три знака живот се у 2026. претвара у бајку

Поводом Дана Републике јуче је у Бањалуци откривено Спомен-обиљежје погинулим борцима Војске Републике Српске и Војске Републике Српске Крајине, одржана свечана академија и свечани пријем у Влади.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.

Род Благојевић

9. јануар - Дан Републике Српске

