Листа најбогатијих људи у региону: БиХ добила првог милијардера

09.01.2026

09:25

Фото: Pixabay

Богатство 100 најбогатијих људи у региону за годину дана увећано је за двије милијарде евра.

По расту богатства. регионални бизнисмени прате свјетски тренд, наводи се у тексту магазина Недељник, који традиционално објављује попис најбогатијих људи у овом дијелу свијета.

На листи, очекивано, доминирају српски и хрватски бизнисмени, међу којима се по први пут смјестио и неко из БиХ. Наиме, на 21. мјесту налази се Сенад Џамбић, власник Бинго групације, који је према подацима са листе "тежак" 1.046.220.360 евра.

Иако је Србију захватила велика политичка и економска криза, на Листи 100 најбогатијих највише је (48) пословних људи из Србије. Послије двогодишње доминације бизнисмена из Хрватске на врх листе вратио се тандем из Србије.

Власник Делта холдинга поново је најбогатији пословни човјек у региону. У стопу га прати породица Костић, која је успјешно преузела управљање МК групом.

У првих 10 најбогатијих су четири бизнисмена из Србије и шест из Хрватске – богатство те четворице из Србије вриједи 9,8 милијарди евра, а шесторице из Хрватске – 10,9 милијарди евра.

Четворица најбогатијих Црногораца вриједе колико сам Филип Цептер. Несумњиво, величина тржишта игра пресудну улогу у богатству власника компанија.

Није, међутим, баш све у нашем региону исто као у развијеном свијету. На примјер, високотехнолошке компаније које су претходне две-три године предводиле листу 100 најбогатијих сада су у благом паду.

