Посао за стотине раднике: Странци улажу у општину у Српској

Географски положај и близина Европске уније главне су компаративне предности општине Брод. Процедуре о успостављању бесцаринске пословне зоне приводе се крају. Потенцијалним инвеститорима општина нуди бројне погодности.
Сагласност за одређивање подручја “Слободне зоне Брод“ дала је Влада Републике Српске, а ресорно министарство утврдило да постоји економска оправданост за њено оснивање.
У прве двије године посао би требало да добије око 200 радника. У истом периоду планирана је набавка савремене опреме за пословање, вриједне пет милиона марака.
Дио бесцаринске зоне требало би да буде и компанија Скај адаптер. Запошљавају двије стотине радника. Све што произведу извозе на европско тржиште, пренијела је РТРС.
Границу дневно пролазе два до три њихова камиона. Увођење бесцаринске зоне убрзаће царинске процедуре и смањити чекање.
"Роба кад уђе на границу постоји процедура, од два три пет сати чека, овако ће одмах доћи код нас и може ићи у производњу. Самим тим што убрзавао имаћемо већу продуктивност и бољу производњу", каже Дејан Симиџија, директор фирме “Скај адаптер” Брод.
Повољна цијена земљишта по квадратном метру,ослобађање плаћања комуналне накнаде неке су од погодности које општина нуди новим инвеститорима.
"Најатрактивнији дио земљишта који се налази 300 метара од граничног прелаза има цијену од 25 КМ по метру квадратном. Сходно улагањима, најприје по броју запослених тада цијена опада у процентима и за инвеститора који запосли преко 51 радника, цијена је бесплатна", рекао је Милан Зечевић, начелник општине Брод.
Проблем су представљали неријешени имовински односи. Добар дио посла сада је завршен.
"Ми смо успјели да на своје име, односно на име општине Брод упишемо 1.043.000 квадратних метара непокретности. Ми смо отприлике пола од те површине намијенили за бесцаринску зону јер смо за ту зону планирали главне локације уз магистрални пут који води директно до граничног прелаза", навела је за РТРС Јована Игњатић, начелник Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове општине Брод.
Баш из тог разлога, Брод би могао бити једна од станица за будућа улагања аустријских привредника.
"Јако позитиван утисак и видим да се водило рачуна о свим детаљима. Сигурно је локација и све предности положаја су предност за доношење такве одлуке", наводи Марта Суда, трговинска савјетница Амбасаде Аустрије у БиХ.
"Нека четири сата вожње ви сте на аутопутевима, и у Аустрији. Надамо се да ће то за почетак бити довољно да заинтересује аустријске инвеститоре око свега овога. За сваку фирму која крене са изградњом погона унутар наших пословних зона до капије фирме општина ће о свом трошку довести путну, канализациону, водоводну и електро инфраструктуру", рекао је начелник Зечевић.
Састанак са представницима Амбасаде Аустрије први је корак у привлачењу нових инвеститора. Очекују долазак кинеских пословних делегација, а у наредних мјесец дана бесцаринска пословна зона требала би бити успостављена.
