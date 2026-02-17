Бањалука најзагађенији град

17.02.2026
12:17
Коментари:0
Бањалука је јутрос најзагађенији град у БиХ, са индексом квалитета ваздуха 134, који је оцијењен као нездрав за осјетљиве категорије становништва, подаци су са сајта Еко акција.
Према подацима о квалитету ваздуха, лицима која болују од болести органа за дисање и срца, као и старијима, трудницама и дјеци, препоручује се да смање продужена или већа напрезања током боравка на отвореном.
Мјерење у 11.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Зеници 97, Маглају 92, Приједору 88, Броду 82, Добоју 76, Сарајеву 75, Тузли 74, Илијашу 62, Тешању 60, Лукавацу 58, Гацку 57, Травнику и Какању 56, Вогошћи 54 и Високом 52.
Хроника
Ометао саобраћај па надувао 3,9 промила: У центру Бањалуке ухапшен пијани пјешак
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, док је више од 300 опасан по здравље.
Најновије
Најчитаније
16
36
16
36
16
28
16
27
16
26
Тренутно на програму