Logo
Large banner

Ометао саобраћај па надувао 3,9 промила: У центру Бањалуке ухапшен пијани пјешак

17.02.2026

11:12

Коментари:

0
Ометао саобраћај па надувао 3,9 промила: У центру Бањалуке ухапшен пијани пјешак
Фото: АТВ

Полиција је ухапсила Б.К. из Бањалуке, пјешака код којег је утврђено присуство од 3,92 g/kg алкохола у организму.

Њега су службеници Полицијске управе Бањалука, ухапсили 14. фебруара због почињеног прекршаја из члана 52. Закона о основама безбједности саобраћаја Републике Српске.

трамвај Сарајево

Градови и општине

Са сарајевских улица повучени стари трамваји

"Наведено лице се као пјешак кретало Српском улицом у Бањалуци у видно алкохолисаном стању и ометало друге учеснике у саобраћају. Испитивањем на присуство алкохола у организму код лица Б.К. утврђено је присуство од 3,92 g/kg алкохола у организму", наводи се у саопштењу.

О свему је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци - Од‌јељење за прекршаје.

Подијели:

Тагови :

ПУ Бањалука

хапшење

pješak

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пијани возачи изазвали несреће у Бањалуци

Хроника

Пијани возачи изазвали несреће у Бањалуци

54 мин

0
Код осумњиченог за породично насиље пронађено оружје

Хроника

Код осумњиченог за породично насиље пронађено оружје

1 ч

0
Експлозија у Бањалуци

Хроника

Страдао мушкарац у експлозији, огласило се ОЈТ Бањалука

2 ч

0
Ухапшен други осумњичени за убиство MMA борца, огласио се МУП

Хроника

Ухапшен други осумњичени за убиство MMA борца, огласио се МУП

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Спрема се 1.000 отказа: Радници у шоку - шта ће бити послије овога?

11

25

Шеранић и Кузмић потпредсједници Владе Српске

11

18

Стевандић: Пресуда Кристијану Шмиту

11

17

Почела је Сиропусна недјеља: Ево шта се никако не смије радити уочи Васкршњег поста

11

13

Кремљ открио детаље о преговорима у Швајцарској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner