Ометао саобраћај па надувао 3,9 промила: У центру Бањалуке ухапшен пијани пјешак

17.02.2026
11:12
Коментари:0
Полиција је ухапсила Б.К. из Бањалуке, пјешака код којег је утврђено присуство од 3,92 g/kg алкохола у организму.
Њега су службеници Полицијске управе Бањалука, ухапсили 14. фебруара због почињеног прекршаја из члана 52. Закона о основама безбједности саобраћаја Републике Српске.
Градови и општине
Са сарајевских улица повучени стари трамваји
"Наведено лице се као пјешак кретало Српском улицом у Бањалуци у видно алкохолисаном стању и ометало друге учеснике у саобраћају. Испитивањем на присуство алкохола у организму код лица Б.К. утврђено је присуство од 3,92 g/kg алкохола у организму", наводи се у саопштењу.
О свему је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци - Одјељење за прекршаје.
Најновије
Најчитаније
11
30
11
25
11
18
11
17
11
13
Тренутно на програму