Пијани возачи изазвали несреће у Бањалуци

Извор:
АТВ
17.02.2026
10:37
Бањалучка полиција ухапсила је два возача, јер су управљајући аутомобила под дејством алкохола учествовали у саобраћајним несрећама.
Прво су 14. фебруара око 15 часова у Бањалуци ухапсили С.В. из Кнежева, јер је, управљајући возилом са 1,90 промила алкохола у организму, учествовао у саобраћајној несрећи.
Затим су, 15. фебруара у Бањалуци ухапсили возача И.Ј. из Тузле, јер је управљајући аутомобилом учествовао у саобраћајној несрећи, а испитивањем на присуство алкохола код наведеног возача утврђено је 1,84 промила алкохола у организму.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука извршили су увиђаје на лицу мјеста саобраћајних несрећа, а након документовања предмета против наведених возача ће бити покренути прекршајни поступци.
