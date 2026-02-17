Logo
Large banner

Пијани возачи изазвали несреће у Бањалуци

Извор:

АТВ

17.02.2026

10:37

Коментари:

0
Пијани возачи изазвали несреће у Бањалуци
Фото: АТВ

Бањалучка полиција ухапсила је два возача, јер су управљајући аутомобила под дејством алкохола учествовали у саобраћајним несрећама.

Прво су 14. фебруара око 15 часова у Бањалуци ухапсили С.В. из Кнежева, јер је, управљајући возилом са 1,90 промила алкохола у организму, учествовао у саобраћајној несрећи.

Затим су, 15. фебруара у Бањалуци ухапсили возача И.Ј. из Тузле, јер је управљајући аутомобилом учествовао у саобраћајној несрећи, а испитивањем на присуство алкохола код наведеног возача утврђено је 1,84 промила алкохола у организму.

Пут Гацко-Фоча

Градови и општине

Застој у саобраћају због снијега: Експресна реакција Путева Српске, екипе на терену

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука извршили су увиђаје на лицу мјеста саобраћајних несрећа, а након документовања предмета против наведених возача ће бити покренути прекршајни поступци.

Подијели:

Тагови :

pijan vozač

Саобраћајна несрећа

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Застој у саобраћају због снијега: Експресна реакција Путева Српске, екипе на терену

Градови и општине

Застој у саобраћају због снијега: Експресна реакција Путева Српске, екипе на терену

59 мин

0
Без посебне сједнице о стању у мљекарству

Република Српска

Без посебне сједнице о стању у мљекарству

1 ч

0
Јасенку (29) тумор расте сваког дана, потребна му је помоћ

Друштво

Јасенку (29) тумор расте сваког дана, потребна му је помоћ

1 ч

0
Данас нас очекује прво помрачење Сунца у овој години: Ево одакле може да се посматра

Занимљивости

Данас нас очекује прво помрачење Сунца у овој години: Ево одакле може да се посматра

1 ч

0

Више из рубрике

Код осумњиченог за породично насиље пронађено оружје

Хроника

Код осумњиченог за породично насиље пронађено оружје

1 ч

0
Експлозија у Бањалуци

Хроника

Страдао мушкарац у експлозији, огласило се ОЈТ Бањалука

2 ч

0
Ухапшен други осумњичени за убиство MMA борца, огласио се МУП

Хроника

Ухапшен други осумњичени за убиство MMA борца, огласио се МУП

3 ч

0
Ухапшен и други осумњичени за убиство Стефана Савића

Хроника

Ухапшен и други осумњичени за убиство Стефана Савића

14 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Спрема се 1.000 отказа: Радници у шоку - шта ће бити послије овога?

11

25

Шеранић и Кузмић потпредсједници Владе Српске

11

18

Стевандић: Пресуда Кристијану Шмиту

11

17

Почела је Сиропусна недјеља: Ево шта се никако не смије радити уочи Васкршњег поста

11

13

Кремљ открио детаље о преговорима у Швајцарској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner