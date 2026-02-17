Logo
Данас нас очекује прво помрачење Сунца у овој години: Ево одакле може да се посматра

Агенције

17.02.2026

10:27

Данас нас очекује прво помрачење Сунца у овој години: Ево одакле може да се посматра

Прво помрачење Сунца у 2026. години, такозвани “ватрени прстен”, десиће се данас и биће то прва таква појава од 2024. године. Ипак, моћи ће је видјети само око 2% свјетске популације. Ријеч је о прстенастом помрачењу Сунца, а најбољи поглед на њу имаће посматрачи с Антарктика.

Шта је “ватрени прстен”?

Прстенасто помрачење Сунца дешава се “када Мјесец прође тачно између Земље и Сунца, али је у својој орбити предалеко да би у потпуности прекрио Сунчев диск”, објаснио је др Ц. Алекс Јанг, помоћник директора за научну комуникацију у НАСА-ином центру за свемирске летове Годард.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Сцена

Ухапшен нападач на сина Снежане Ђуришић: Сумња се да је имао помагаче

Посљедица је сјајни прстен Сунчеве свјетлости који окружује тамну силуету Мјесеца, по чему је овај феномен и добио назив “ватрени прстен”. За разлику од потпуне помрачење, Мјесец у потпуности прекрива Сунце. Дјелимична помрачење Сунца настаје када Мјесец прође између Сунца и Земље, али три небеска тијела нису савршено поравната, наводи НАСА.

Ко ће моћи да види помрачење?

Најбољи поглед на ватрени прстен биће омогућен у уском појасу Антарктика, док ће дјелимично помрачење моћи да се види са остатка леденог континента, као и из дијелова Африке и Јужне Америке. Мјесечева сјенка исцртаће путању широку 616 километара и дугу 4.282 километра преко Земље.

Пошто ће се ватрени прстен видјети само изнад Антарктика, многи ће морати да се ослоне на преносе уживо како би свједочили овом призору. “Све је ствар геометрије”, рекао је Јанг. “Морате бити на тачно правом мјесту дуж уског пута прстенасте фазе да бисте је видјели, што посматрање оваквог помрачења чини тако ријетким.”

Оружје

Хроника

Код осумњиченог за породично насиље пронађено оружје

Помрачење ће бити најдраматичније на станици Конкордија на Антарктику, гдје ће почети у 18:48 по локалном времену (6:42 по америчком источном времену, ЕТ) и достићи врхунац у 19:47 по локалном времену (7:12 по ЕТ), а цијели догађај трајаће око два сата.

Дјелимично помрачење биће видљиво широм Јужне Африке, Јужне Америке и Антарктика. У Аргентини и Чилеу моћи ће се видјети од око 7 сати ујутру по локалном времену (5 сати по ЕТ), а широм јужне Африке у раним и средњим поподневним сатима. За тачна времена помрачења на различитим локацијама може се посјетити страница Тиме анд Дате.

Прстенаста помрачења дешавају се сваке једне до двије године, али многе нису видљива из већине дијелова свијета. Сљедееа прстенасто помрачење десиће се 6. фебруара 2027. и биће видљиво с већих подручја Јужне Америке и Африке. За становнике Сједињених Држава, сљедећа прилика за посматрање прстенастог помрачења биће 2039. године, напоменуо је Јанг.

Како безбједно посматрати Сунце

Важно је напоменути да никада није безбједно гледати директно у Сунце током прстенастог или дјелимичног помрачења без одговарајуће заштите за очи. “Потребне су вам сертификоване наочаре за помрачење”, истакао је Јанг. “Обичне сунчане наочаре, чак и врло тамне, нису ни приближно довољне.” За разлику од потпуног помрачења Сунца, код прстенастих и дјелимичних помрачења не постоји тренутак у којем Мјесец у потпуности прекрива сјајно лице Сунца. Због тога никада није безбједно гледати директно у помрачење без одговарајуће заштите.

Ходање, шетња

Здравље

Само 30 минута шетње дневно мијења ваше тијело и ум

Ако немате наочаре за помрачење, можете користити једноставан пројектор с рупицом. Потребно је пробушити малу рупу у комаду картона. Затим, окренути леђима Сунцу, држите картон тако да Сунчева свјетлост пролази кроз рупу и пројектује слику Сунца на равну површину иза њега. “Моћи ћете да видите пројицирани облик прстена”, објаснио је Јанг.

Шта очекивати током помрачења

Они који буду свједочили прстенастом помрачењу Сунца прво ће примијетити како се Мјесец полако помјера преко Сунца, стварајући дјелимично помрачење. “Изгледа као да нешто одгризе комад Сунца”, рекао је Јанг. Када покривеност достигне око 80%, сјенке на тлу постају оштрије и губе своје мутне рубове, свјетлост се пригушује, а сјенке почињу да изгледају закривљено.

Тик Ток

Наука и технологија

ТикТок вас шпијунира и без инсталирања

На врхунцу, познатом као прстенаста фаза, Мјесец се налази тачно испред Сунца из перспективе са Земље, остављајући дојмљив “ватрени прстен” око ивица. Ако кроз наочаре за помрачење погледате у тло, видјећете необичне, кружне обрасце у сјенама, додао је.

