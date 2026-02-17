Logo
Код осумњиченог за породично насиље пронађено оружје

Извор:

АТВ

17.02.2026

10:11

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Полиција у Сребреници ухапсила је у нед‌јељу М.Р. из Сребренице због сумње да је починио кривична д‌јела насиље у породици или породичној заједници и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

Истог дана на основу наредбе Основног суда Сребреница, а уз претходну сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, извршен је претрес куће и других просторија које користи осумњичени.

Том приликом пронађено је и одузето више комада оружја и муниције: аутоматска пушка и оквир за исту, ловачки карабин марке „црвена застава“ калибра 8,57 mm, пушка непознате марке и три оквира, сигнални пиштољ марке „магнум екол випер“, 189 комада муниције различитог калибра, као и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.

Против осумњиченог ће надлежном тужилаштву бити достављен извјештај о извршеним кривичним д‌јелима.

Оружје

Сребреница

porodično nasilje

