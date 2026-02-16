Ухапшен и други осумњичени за убиство Стефана Савића

Извор:
Курир
16.02.2026
20:36
Коментари:2
У заједнич̣кој акцији УКП и Вишег јавног тужилаштва у Београду како Курир сазнаје, вечерас је ухапшен Марко Даничић, који се сумњичи да је пре две године учествовао у убиству MMA борца Стефана Савића.
Подсјетимо, његов саучесник Василије Гачевић недавно је ухапшен у Шпанији.
Даничић и Гачевић, подсјетимо, сумњиче се да су у ноћи између 24. и 25. Фебруара 2024. на Дорћолу убили Савића, који је био репрезентативац Србије.
Све о убиству ММА борца Стефана Савића можете да прочитате ОВДЈЕ.
(Курир)
Најновије
Најчитаније
23
03
22
58
22
52
22
51
22
33
Тренутно на програму