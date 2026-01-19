Logo
Ово је ухапшени Василије Гачевић, убица Стефана Савића

Извор:

Блиц

19.01.2026

21:03

Коментари:

0
Ово је ухапшени Василије Гачевић, убица Стефана Савића
Фото: Društvene mreže

Данас је у Шпанији ухапшен Василије Гачевић на основу међународне потјернице Србије, расписане од Интерпола Београд, ради кривичног д‌јела тешко убиство MMA борца Стефана Савића.

MMA борац и репрезентативац Србије Стефан Савић избоден је на Дорћолу у Београду, у ноћи између 24. и 25. фебруара прошле године када су двојица осумњичених насрнули на њега и изболи га ножем чак 19 пута.

стефанови родитељи

Хроника

Исповијест родитеља убијеног ММА борца: Послала сам поруку "Сине, јеси ли понио кључ?", никада ми није одговорио

– Василије Гачевић је био права д‌јевојчица! Тако су га и звали у фудбалском клубу у ком је тренирао раније. Надимак му је био и “главоња”, то су били неки његови надимци… Био је веома повучен, а шта му се послије догодило, сам Бог зна. Сигурно се у међувремену ухватио лошег друштва и ето, сада је постао најтраженији убица у земљи. Језиво је да он некоме суди да ли ће бити у животу или не – рекао је познаник Василија Гачевића.

Василије Гачевић
Василије Гачевић

– Осумњичени Гачевић је тренирао фудбал и био је у Фудбалском клубу Црвена Звезда Мали Мокрли Луг и то од јануара 2021. године, па до јуна те године, практично само је играо полу сезону и у тај клуб је дошао као бонус играч. Никада није правио проблеме и увијек се повлачио, а сада како видимо, постао је права звијер која треба да буде иза решетака. Срам га било!

stefan savic mma 1 2 830x0

Хроника

Нови детаљи језивог убиства Стефана Савића: Избоден чак 15 пута

Породица осумњиченог Василија Гачевића звала родитеље убијеног Стефана Савића

– Јавила ми се Гачевићева мајка почетком марта да ми изјави саучешће. Рекла ми је тада: “Доћи ћу да ме убијеш”. Ја нисам убица, мени мог сина не може ништа да врати. Требало је да размишљају како васпитавају своју д‌јецу. Мој Стефан је био дијете за примјер. Помагао је свакоме. Када види на улици да је нека туча, он стане аутом, па изађе да раздваја. Да заштити оног ко је малтретиран. Такав је био он – рекла мајка убијеног Стефана Савића за “Блиц”.

Подсјетимо, убица MMA борца Стефана Савића ухапшен је данас Шпанији, пише Блиц.

