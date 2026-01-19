Кошкање на пливању за Часни крст: Сви гледали немилу сцену, дошло је до гурања и отимања у финишу

Извор:
Данас се у читавој Србији, али дијаспори обиљежава један од највећих Православних празника, Богојављење.
Обичај је да се у поноћ замисли жеља, а током дана се плива за Часни крст у ријеку, језеру или море. Из цијеле земље нам долазе снимци овог чина, али се на једном десио мањи инцидент. Наиме, на Ади Циганлији у Београду је у финишу трке избило кошкање, али се све брзо завршило, тако да нико није био повријеђен, а онај ко је заслужио признато му је преузимање Часног крста.
Наиме, како се види на снимку, два учесника предњачила су у такмичењу, након чега је један другог омео, потом је дошло до кошкања и физичког контакта. На крају, крст се нашао у рукама Николе Трајковића, припадника Жандармерије, момка који је побиједио и прије двије године.
Било је 54 пријављена пливача из редова Војне академије, Жандармерије, СВИБОР-а, као и грађана.
Ову манифестацију 28. годину заредом организују Градска општина Чукарица, Храм Светог Ђорђа на Бановом брду, Спортска организација Чукарица, Војска Србије, Жандармерија, ЈП "Ада Циганлија" и СВИБОР.
