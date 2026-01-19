Грађани Данске се "свете" Трампу: Хоће да купе Калифорнију

Извор:
Док амерички предсједник Доналд Трамп на све начине покушава да се домогне острва Гренланд, који припада Данској, грађани ове скандинавске земље су нашли начин како да му се на духовит начин "освете".
Током викенда, Трамп је отишао корак даље. Запријетио је да ће увести царине од десет одсто Данској, Великој Британији и још неким европским земљама које су прошле недјеље послале војнике на Гренланд као знак солидарности због америчких пријетњи.
Трамп и његов тим одржавају агресиван став док настављају да игноришу суверенитет Гренланда и захтијевају да он "постане дио САД за добробит мира у свијету".
Међутим, ова Трампова идеја се показала као веома непопуларна, како код куће тако и у иностранству, а Данци су сада одлучили да узврате ударац.
Петиција коју је раније покренула група "Денмаркификација" захтијева да та скандинавска земља "игра са САД на њихов начин". Они предлажу да Данска окрене ситуацију у своју корист и понуди куповину америчке савезне државе Калифорније и прогласи је својом територијом.
Мозгови који стоје иза петиције изабрали су Калифорнију као своју мету, тврдећи да Данској треба више сунца и палми.
Саркастична петиција је доживјела велики успјех међу људима у тој држави, а до сада ју је потписало више од 280.000 Данаца.
"Да ли сте икада погледали мапу и помислили... Знате шта је Данској потребно? Више сунца и палми. Па, имамо јединствену прилику да тај сан остваримо. Хајде да купимо Калифорнију од Доналда Трампа!", наводи се у опису петиције.
Користећи његове сопствене ријечи против њега, организација "Денмаркификација" наводи да предсједник Трамп није велики обожавалац Калифорније и да су спремни да засладе договор нудећи му "доживотну залиху пецива". Трамп, пословни човјек који цијени и умије да препозна добру понуду, могао би да се нађе у искушењу.
"Будимо искрени, Трамп није баш највећи обожавалац Калифорније. Назвао ју је највећом пропасти у цијелој унији и годинама се свађа са лидерима те савезне државе. Прилично смо сигурни да би био спреман да се одрекне ње за праву цијену", додаје се у опису петиције.
Они су се затим осврнули и на то шта би могло да се догоди ако људи у Калифорнији не пристану на то.
"Па, будимо реални, када га је воља народа икада зауставила? Ако Трамп жели да прода Калифорнију, продаће Калифорнију", наводи се у опис.
У образложењу петиције, чланови покрета "Демнаркификација" су на сатиричан начин објаснили зашто су се од свих савезних држава одлучили баш за Калифорнију.
Калифорнија се све чешће помиње као симбол савременог сна - сунце, технологија и авокадо. Док сјевер Европе и даље његује своју маглу и гумене чизме, "Златна држава" има више од 300 сунчаних дана годишње и животни стил у којем су јапанке скоро па званична обућа. За многе, то није само климатска предност, већ и филозофија живота.
Осим времена, ту је и технолошка моћ. Силицијумска долина остаје глобални центар иновација, са концентрацијом стручњака какву би, како иронично наводе, "свака демократија пожељела". Додајмо томе чињеницу да Калифорнија производи чак 90 одсто авокада у САД, па је јасно да тост са авокадом није тренд већ институција.
На крају, ту су и симболи меке моћи, од наратива о "заштити слободног свијета" до Дизниленда, који би у некој алтернативној визији могао бити преименован у "Ханс Кристијан Андерсенленд", са Микијем Маусом са викиншким шлемом на глави. Шалу на страну, Калифорнија остаје мјесто гдје се мит, маркетинг и стварност непрестано преплићу, преноси "Телеграф".
