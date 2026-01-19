Преминуо бивши репрезентативац Младен Бартоловић

Извор:
Младен Бартоловић, некадашњи репрезентативац Босне и Херцеговине, преминуо је данас у 49. години живота, након дуге и тешке болести.
Од Бартоловића се емотивном поруком опростио и његов посљедњи клуб, ХНК Цибалиа Винковци, у којем је оставио дубок и трајни печат.
У објави клуба истакнуто је да је Бартоловић био један од симбола Цибалије, играч који је годинама одушевљавао навијаче својим играма, потезима и головима, те да ће заувијек имати посебно мјесто у историји клуба.
Један од највећих у историји Цибалије
Бартоловић ће у Винковцима остати упамћен као најбољи стријелац Цибалије у Првој лиги и трећи играч с највише наступа за клуб у модерној историји.
Његов допринос небескоплавима надилазио је бројке, јер је био један од оних фудбалера чије се име веже уз идентитет и најљепше тренутке клуба.
Бартоловић је за репрезентацију БиХ дебитовао 6. јула 2003. године, а за Змајеве је одиграо 17 мечева уз један гол.
У каријери је наступао за Сегесту Сисак, Цибалију, Саарбруцкен, Динамо Загреб, НК Загреб, Хајдук Сплит, Фулад, те Цибалију у којој се пензионисао 2015. године.
Неизбрисив траг и трајна успомена
Одласком Младена Бартоловића, фудбал је изгубио човјека који је оставио снажан спортски и људски траг, а његово име остат ће уписано у сјећањима навијача, саиграча и свих који су пратили његову каријеру.
