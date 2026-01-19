Logo
Large banner

Преминуо бивши репрезентативац Младен Бартоловић

Извор:

Агенције

19.01.2026

14:16

Коментари:

0
Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Младен Бартоловић, некадашњи репрезентативац Босне и Херцеговине, преминуо је данас у 49. години живота, након дуге и тешке болести.

Од Бартоловића се емотивном поруком опростио и његов посљедњи клуб, ХНК Цибалиа Винковци, у којем је оставио дубок и трајни печат.

У објави клуба истакнуто је да је Бартоловић био један од симбола Цибалије, играч који је годинама одушевљавао навијаче својим играма, потезима и головима, те да ће заувијек имати посебно мјесто у историји клуба.

Један од највећих у историји Цибалије

Бартоловић ће у Винковцима остати упамћен као најбољи стријелац Цибалије у Првој лиги и трећи играч с највише наступа за клуб у модерној историји.

Његов допринос небескоплавима надилазио је бројке, јер је био један од оних фудбалера чије се име веже уз идентитет и најљепше тренутке клуба.

Бартоловић је за репрезентацију БиХ дебитовао 6. јула 2003. године, а за Змајеве је одиграо 17 мечева уз један гол.

У каријери је наступао за Сегесту Сисак, Цибалију, Саарбруцкен, Динамо Загреб, НК Загреб, Хајдук Сплит, Фулад, те Цибалију у којој се пензионисао 2015. године.

Неизбрисив траг и трајна успомена

Одласком Младена Бартоловића, фудбал је изгубио човјека који је оставио снажан спортски и људски траг, а његово име остат ће уписано у сјећањима навијача, саиграча и свих који су пратили његову каријеру.

Подијели:

Тагови:

In memoriam

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Небојша Крчмар

Фудбал

На УКЦ-у Српске преминуо чувени Небојша Небо Крчмар

21 ч

0
ATV 2012 šampion U13 kategorije u malom fudbalu ''Prijedor 2026''

Фудбал

АТВ 2012 шампион У13 категорије у малом фудбалу ''Приједор 2026''

23 ч

0
Земљотрес на Маракани: Звезда спремила 5 милиона

Фудбал

Земљотрес на Маракани: Звезда спремила 5 милиона

2 д

0
Коначно стигле добре вијести за Партизан

Фудбал

Коначно стигле добре вијести за Партизан

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

45

Познато гд‌је и када ће бити сахрањен Мирослав Мика Алексић

16

35

Данска одговара Трампу, шаљу војску

16

29

Човић-Пленковић: Сарадња на европским реформама и енергетској диверзификацији

16

20

Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

16

15

Остојић: Приоритет усвајање измјена и допуна закона о борцима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner