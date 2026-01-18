АТВ 2012 шампион У13 категорије у малом фудбалу ''Приједор 2026''

Извор:
АТВ
18.01.2026
17:49
Коментари:0
У Спортској дворани "Младост“ у Приједору данас је одржано финале традиционалног турнира у малом фудбалу "Приједор 2026“.
Овај спортски догађај окупио је укупно 35 сениорских, шест ветеранских и више од 40 омладинских екипа распоређених по узрасним категоријама.
У У13 категорији, титулу побједника освојила је екипа АТВ 2012, која је у одлучујућим утакмицама савладала екипу Орлићи резултатом 3:1.
Титула за најбољег голмана у категорији У13 припала је Вукашину Косу из екипе АТВ 2012, док је ласкаву титулу најбољег играча понио Љубомир Ивичић такође из екипе АТВ 2012, потврдивши одличне партије током цијелог турнира.
