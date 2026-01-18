Logo
АТВ 2012 шампион У13 категорије у малом фудбалу ''Приједор 2026''

АТВ

18.01.2026

17:49

ATV 2012 šampion U13 kategorije u malom fudbalu ''Prijedor 2026''
Фото: Уступљена фотографија

У Спортској дворани "Младост“ у Приједору данас је одржано финале традиционалног турнира у малом фудбалу "Приједор 2026“.

Овај спортски догађај окупио је укупно 35 сениорских, шест ветеранских и више од 40 омладинских екипа распоређених по узрасним категоријама.

У У13 категорији, титулу побједника освојила је екипа АТВ 2012, која је у одлучујућим утакмицама савладала екипу Орлићи резултатом 3:1.

Титула за најбољег голмана у категорији У13 припала је Вукашину Косу из екипе АТВ 2012, док је ласкаву титулу најбољег играча понио Љубомир Ивичић такође из екипе АТВ 2012, потврдивши одличне партије током цијелог турнира.

