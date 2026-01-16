Одржан жријеб Лиге конференција, Кристал Палас на Зрињски

Парови плеј-офа за осмину финала: Јагјелонија (Пољска) - Фјорентина (Италија), Дрита (тзв. Косово) - Цеље (Словенија), Омонија (Кипар) - Ријека (Хрватска), Ноа (Јерменија) - АЗ Алкмар (Холандија), Зрињски (БиХ) - Кристал Палас (Енглеска), Шкендија (Сјеверна Македонија) - Самсун (Турска), КУПС (Финска) - Лех (Пољска), Сигма (Чешка) - Лозана (Швајцарска).

Утакмице плеј-офа играће се 19. и 26. фебруара.

Директан пласман у полуфинале обезбиједили су Стразбур (Француска), Раков (Пољска), АЕК Атина (Грчка), Спарта Праг (Чешка), Рајо Ваљекано (Шпанија), Шахтјор Доњецк (Украјина), Мајнц (Немачка) и АЕК Ларнака (Кипар).

Побједник Лиге конференција имаће сигуран пласман у Лигу Европе наредне сезоне.