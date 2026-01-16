Logo
Large banner

Одржан жријеб Лиге конференција, Кристал Палас на Зрињски

16.01.2026

13:57

Коментари:

0
Одржан жријеб Лиге конференција, Кристал Палас на Зрињски

У сједишту Европске фудбалске уније у Ниону данас је одржан жријеб за плеј-оф за пласман у осмину финала, а један од кандидата за освајање пехара, енглески Кристал Палас, играће против Зрињског.

Парови плеј-офа за осмину финала: Јагјелонија (Пољска) - Фјорентина (Италија), Дрита (тзв. Косово) - Цеље (Словенија), Омонија (Кипар) - Ријека (Хрватска), Ноа (Јерменија) - АЗ Алкмар (Холандија), Зрињски (БиХ) - Кристал Палас (Енглеска), Шкендија (Сјеверна Македонија) - Самсун (Турска), КУПС (Финска) - Лех (Пољска), Сигма (Чешка) - Лозана (Швајцарска).

Утакмице плеј-офа играће се 19. и 26. фебруара.

Директан пласман у полуфинале обезбиједили су Стразбур (Француска), Раков (Пољска), АЕК Атина (Грчка), Спарта Праг (Чешка), Рајо Ваљекано (Шпанија), Шахтјор Доњецк (Украјина), Мајнц (Немачка) и АЕК Ларнака (Кипар).

Побједник Лиге конференција имаће сигуран пласман у Лигу Европе наредне сезоне.

Подијели:

Тагови:

Zrinjski

Kristal Palas

Liga konferencija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Мелбурн најтс" - клуб који и данас држи у животу усташке симболе

Фудбал

"Мелбурн најтс" - клуб који и данас држи у животу усташке симболе

2 ч

0
Дино Скоруп поново у дресу ФК Борац

Фудбал

Дино Скоруп поново у дресу ФК Борац

3 ч

0
ПР Едина Џеке: Повратак у Жељезничар није реална опција

Фудбал

ПР Едина Џеке: Повратак у Жељезничар није реална опција

4 ч

0
Един Џеко у дресу ФК Фиорентина

Фудбал

Џеко у Жељезничару?

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

28

Бившој партнерки рекао ''да ће јој просути мозак'', па је убо ножем у врат

15

25

Проглашена "узбуна": Ваздух опасан по здравље грађана

15

18

Минић: Привржени даљем јачању Српске

15

18

Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

15

13

Посебна сједница о оставци Минића у недјељу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner