Косидба дворишта завршила експлозијом

19.03.2026
У Иванић Граду је током протекле недјеље дошло до несвакидашњег инцидента када је, током кошње траве, експлодирала направа заостала из рата. У експлозији је повријеђена 58-годишња жена.
Према извјештају полиције, инцидент се догодио око 15 часова у Загребачкој улици. Иако се експлозија десила у недјељу, случај је званично пријављен полицији три дана касније, 18. марта.
Како пише јутарњи.хр, до детонације је дошло у тренутку када је жена косилицом прешла преко експлозивног средства. Повријеђеној је љекарска помоћ указана у Клиничкој болници Дубрава, гдје су јој констатоване лакше тјелесне повреде.
Полицијским увиђајем је утврђено да је експлозију изазвало експлозивно средство, највјероватније такозвани „звончић“. Ријеч је о подмуницији из касетних пројектила која често остаје неактивирана у земљи још од ратних дејстава, представљајући сталну опасност за цивиле.
Надлежни упозоравају грађане да буду максимално опрезни и да свако сумњиво средство одмах пријаве, умјесто да га сами дирају.
