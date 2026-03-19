Горка кафа у Каштелима: Пали због 14 тона украденог "црног злата"

Аутор:

АТВ

19.03.2026

10:23

Коментари:

0
Фото: Unsplash/pariwat pannium

Четворица мушкараца тројица хрватских држављана и један држављанин БиХ, ухапшени су, након што је полиција у складишту у Каштелима пронашла 14,5 тона кафе украдене у Италији.

Како је саопштила полиција, осумњичени су планирали да ову кафу препродају на црном тржишту.

Полицијска управа сплитско-далматинска, у сарадњи са загребачким колегама, довршила је криминалистичко истраживање којим је утврђено да су осумњичени договорили продају кафе за око 239.000 евра (око 467.000 КМ).

Истрага је показала да су свјесно покушали остварити противправну имовинску корист, иако су знали поријекло робе.

Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић у свађи са овим пјевачем због његове изјаве

Посебно је истакнута улога 47-годишњег хрватског држављанина који је, према наводима полиције, директно учествовао у договору о продаји знајући да је кафа отуђена у Италији, чиме је починио и казнено дјело прикривања.

На темељу судског налога, полиција је извршила претрес складишта на подручју Каштела гдје је пронађена цјелокупна количина од 14,5 тона украдене робе. Сви осумњичени су одмах ухапшени и доведени у полицијску управу. Пронађена кафа биће враћена италијанској фирми која је пријавила крађу, преноси Радио Сарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кафа

Хрватска

Држављанин БиХ

хапшење

šverc

Коментари (0)
