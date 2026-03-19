Живио без плућа пуних 48 сати: Љекари направили медицинску револуцију

19.03.2026
Један 33-годишњи мушкарац успео је да преживи чак 48 сати без плућа, захваљујући иновативном систему вештачких плућа, прије него што је примио трансплантацију оба плућна крила.
У извјештају објављеном у журналу Мед издавача Cell Press, хирурзи су детаљно описали како су пацијенту уклонили тешко инфицирана плућа и користили систем вјештачких плућа да би одржали његово тијело у животу док није било доступно донорово ткиво, пише ScienceDaily.
Недостатак витамина Д повећава ризик од инфекција
"Био је у критичном стању. Срце му је стало чим је стигао. Морали смо да урадимо реанимацију. Када је инфекција толико тешка да се плућа буквално топе, она су неповратно оштећена. Тада пацијенти умиру", рекао је главни аутор Анкит Барат, грудни хирург на Сјеверозападном универзитету.
Пацијент је развио акутни респираторни дистрес синдром (АРДС) након грипа који се закомпликовао бактеријском упалом плућа. Његова плућа су постала неповратно оштећена, а његово тијло превише нестабилно за тренутну трансплантацију.
"Срце и плућа су суштински повезани. Када нема плућа, како одржати пацијента у животу", објаснио је Барат.
Систем вјештачких плућа привремено је преузео функцију органа - оксигенисао крв, уклањао угљен-диоксид и подржавао циркулацију, што је омогућило срцу и другим органима да наставе да функционишу.
Два дана касније, трансплантација плућних крила успешно је обављена, а пацијент данас живи нормалним животом.
Барат истиче да ова пракса може отворити нове могућности за критично обољеле пацијенте:
Након трагедије: Посветио тетоважу Драгану Лазићу
"Конвенционално, трансплантација плућа је резервисана за пацијенте са хроничним болестима. Тренутно влада мишљење да ако добијете тежак АРДС, треба наставити са подршком и плућа ће се на крају опоравити. Први пут, биолошки, пружамо молекуларни доказ да ће неким пацијентима бити потребна трансплантација оба плућна крила, иначе неће преживјети", реако је Барат.
Иако је приступ тренутно ограничен на специјализоване центре, Барат се нада да ће у будућности омогућити спашавање већег броја пацијената.
"У мојој пракси, млади пацијенти умиру скоро сваке недјеље јер нико није схватио да је трансплантација опција. Код тешких оштећења плућа изазваних респираторним вирусима или инфекцијама, чак и у акутним стањима, трансплантација плућа може спасти живот", каже Барат, а преноси Информер.
