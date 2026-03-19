Крварење десни може бити знак озбиљног проблема

19.03.2026
Стручњаци упозоравају да крварење десни понекад може бити и знак мањка витамина Ц.
Витамин Ц је важан за стварање колагена, протеина који помаже да се одржи чврстоћа десни и крвних судова.
Када га нема довољно, десни могу постати осјетљивије, склоније упали и лакше крварити. Управо је то један од познатих симптома скорбута (авитаминозу витамина Ц), болести која настаје због озбиљног недостатка витамина Ц.
Ипак, то не значи да је сваки траг крви на четкици аутоматски знак дефицита. Крварење десни најчешће је повезано са гингивитисом, односно упалом изазваном накупљањем плака. Међутим, истраживања показују да нижи нивои витамина Ц могу бити повезани са већим ризиком од крварења десни, што значи да исхрана и те како може играти улогу.
Другим ријечима, ако вам десни крваре, проблем можда није само у четкици и пасти за зубе. Понекад тијело тако упозорава да му недостаје нешто важно.
Витамин Ц се налази у цитрусима, кивију, јагодама, паприци, броколију и лиснатом поврћу, а пошто га тијело не складишти дуго, важно је редовно га уносити.
Ако се крварење стално понавља, а уз то примјећујете и умор, лакше добијате модрице или вам ране спорије зарастају, добро је обратити пажњу на исхрану, али и отићи код стоматолога. Укратко, десни не крваре без разлога, а понекад узрок није само у устима него и на тањиру, преноси Б92.
