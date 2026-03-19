Тужна судбина српских добитника лото седмице

19.03.2026
Грађани Србије, а и Републике Српске, бар они који воле игре на срећу, сваког уторка и петка са нестрпљењем ишчекују извлачење куглица.
Срећу да погоде свих седам бројева имали су само ријетки, они, рекли бисмо, рођени под срећном звијездом, међутим, њихова судбина није уопште тако сјајна као што се чини на први поглед. Умјесто живота из бајке, за неке добитнике лото седмица у Србији живот је постао потпуно супротан од оног чему су се надали.
Ирена Матејић (46) из Младеновца једна је од њих. Она је прије 15 година постала милионерка освојивши вртоглаву суму од 2.000.000 евра. Било је то 2011. године и баш када је мислила да ће њен живот постати онакав какав је одувијек жељела, почеле су да се дешавају лоше ствари. Новац је разорио њену породицу.
„Паре не могу да купе срећу. Колико год да добитник да породици, пријатељима, нико неће да буде задовољан јер људи очекују да им новац реши све проблеме. Ја сам и прије Лото-а имала јако активан живот, па опет нисам успела да схватим неке ствари на време. Али, никад није касно. Сад знам“, причала је тада Ирена за Телеграф.рс.
Непосредно након освајања вриједне суме пристала је да да неколико интервјуа за медије и на основу онога што је говорила, њен живот није био лак. Разочарали су је блиски људи и родбина, а од ње су само очекивали новац.
Потом се и развела, а због новца се посвађала са породицом. Рекла је да никада није жељела да јавност сазна да је постала милионерка и да се то открило случајно, само због тога што се „превише радовала“.
Ни ту није био крај. Једном је чак и завршила у притвору због сумње да је покушала да запали ауто-радионицу након сукоба са мајстором М.Г, који је према њеним ријечима покушао да је превари.
Ко нема среће у љубави има у коцки, каже стара изрека, а да „пара на пару иде“ доказао је Иренин случај. Иако је добила седмицу 2011. године, она је наставила да игра Лото, а 2019. године убола је шестицу. Међутим, није била велика јер ју је доста играча погодило, али само један број ју је дијелио од премије вриједне 6.050.000 евра и уласка у Гинисову књигу рекорда.
И судбина Зорана М. из околине Ваљева доживјела је нагли обрт. Он је прије 11 година извукао срећан тикет, али се његов сан убрзо претворио у финансијску ноћну мору. Живот му се промијенио из коријена. Прво је успио да ријеши све финансијске проблеме, али то је измакло контроли. Убрзо се показало да управљање толиким капиталом захтијева знање које он није посједовао. Син, кћерка и супруга обрадовали су се великом добитку. Од тог новца могли су да врате дугове и приуште ствари које су одувијек жељели.
Међутим, за недјељу дана цијело село је знало да се обогатио, а мирис његовог новца привукао је људе лоших намјера. Реновирао је кућу и купио стан у граду, а од остатка је планирао да покрене приватни бизнис, а тада су у његов живот ушетали преваранти.
И тако је предао огромну своту новца људима који су му гарантовали брзу зараду.
„Признајем, био сам наиван и поверовао сам о причу о некретнинама. Пошто нисам ништа знао о томе није им било тешко да ме убеде. Дао сам им кеш који сам имао код себе, док су они мени оставили скупоцена кола као гаранцију. Од тада се нису појавили ни јављали на телефон. Испоставило се да кола припадају агенцији за изнајмљивање станова, а њих више нисам видио“, открио је он.
Све се то догодило јер је вјеровао најближима - својој родбини.
У оваквим причама често ћемо чути да ће ти прије нож у леђа забити најближи него неки незнанац. И ни ту није крај драми. У његов живот је потом ушетао лажни адвокат који му је нудио помоћ у покретању приватног бизниса, а заправо је нестао са његовим новцем.
Данас Зоран опет живи у дуговима, али и са осјећајем дубоког кајања и горким укусом у устима.
„Новац мења психу, личност, карактер и не треба завидети богатима. Сада живим са грижом савести што нисам обезбедио породицу и што сам све протраћио због људи које бих волео да никад нисам срео. Зато бих волео да кажем свакоме ко дође до великог новца – то није срећа, од опреза можеш да полудиш и изгубиш поверење у најближе, а на крају те превари и извоза неко за кога си мислио да је једини сигуран и озбиљан играч“, закључује Зоран М.
У свијету су се због новца дешавали велики злочини, а тикет који је освојио Абрахам Шекспир из Флориде постала је његова смртна пресуда. Након што је 2006. добио 30 милиона долара, Абрахам је свима давао новац. „Пријатељица“ Ди Ди Мур му се понудила да му помогне да управља богатством, а заправо га је преварила и убила. Његово тијело пронађено је годинама касније испод бетонске плоче у њеном дворишту.
Вилијам „Бад“ Пост освојио је 16,2 милиона долара на лутрији у Пенсилванији 1988. године, али је за годину дана имао дуг од милион долара.
Бивша дјевојка га је тужила за трећину његовог добитка и добила на суду, а његов брат је ухапшен јер је наводно унајмио убицу да га убије у нади да ће наслиједити остатак добитка. Након што је уложио новац у породична предузећа, Пост је утонуо у дугове и провео вријеме у затвору јер је пуцао из пиштоља преко главе благајника.
„Био сам много срећнији када сам био шворц“, изјавио је он прије смрти. Бад је мирно живио од 450 долара мјесечно социјалне помоћи до своје смрти 2006. године.
Свијет памти и срећу која је за длаку измакла брачном пару. Мартин Тот (33) и његова 24-годишња супруга Кеј из Велике Британије испустили су из руку богатство од пет милиона долара на лутрији након што су изгубили тикет.
Временско ограничење од 30 дана за пријављивање изгубљених тикета је истекло, а компанија није била обавезна да плати, и тако је џекпот постао највећи непотражени износ од почетка лутрије 1994. године.
На крају свих ових прича видимо да је новац мач са двије оштрице. Свим овим људима донио је почетну радост, привидну радост, а онда је постао њихова ноћна мора и довео до тога да зажале што су га икада имали у рукама. Ирена се разочарала у најближе, Зоран је преварен и издан, а свјетски добитници су губили животе.
