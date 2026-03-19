Данас прослављамо Светог Јосифа: Био је муж Пресвете Богородице, а овај обичај треба испоштовати

19.03.2026
07:05
Сваке године 19. марта Српска Православна Црква слави Светог Јосифа, праведног мужа Пресвете Богородице. Иако његова прича у Светом писму заузима тек неколико страница, значај овог свеца у хришћанском свијету и народној традицији је огроман. Свети Јосиф симболизује праведност, оданост породици и скромност – врлине које и данас инспиришу вјернике.
Свети Јосиф, како преносе црквене књиге, био је по занимању тесар и човјек великог поштовања према Богу. Његова животна посвећеност Марији и Исусу Христу чини га узором свих хришћана када је ријеч о породици и раду. У иконографији га најчешће виђамо уз Пресвету Богородицу, како држи малог Исуса у наручју или алат тесара у рукама, што симболизује вриједан и скроман живот.
У Србији, као и широм православног свијета, дан Светог Јосифа обиљежава се молитвом за заштиту дома, мир и благостање у породици. Вјерници на овај дан посјећују цркве, пале свијеће и моле се за здравље и сигурност својих ближњих. Постоји и народно вјеровање да Свети Јосиф чува кућу од несреће и лоших утицаја, па многи управо у овом дану обраћају посебну пажњу на породичне ритуале и симболичне знакове заштите дома.
Иако Свети Јосиф није међу најраширенијим култичким свецима, његова улога у црквеној традицији је кључна – он је чувар породице, примјер праведног и поштеног живота, и симбол скромног, али достојанственог рада. За Српску Православну Цркву, његово сјећање је подсјетник да вјера, одговорност и љубав према ближњима чине темељ сваког дома.
Овај празник, иако тихо, обиљежава се у многим домовима широм Србије, подсјећајући вјернике да прави хероји хришћанске приче нису увијек велики војници или мученици, већ и обични, праведни људи који чувају љубав и мир у свом дому – баш као Свети Јосиф, преноси Телеграф.рс.
