Сједница Народне скупштине: Који закони нису прошли, а шта је најважнија тачка?

Аутор:Бојан Носовић
18.03.2026
19:20
Коментари:0
Пред трибунима дана махом закони, али као и обични причало се о свему. Неки закони који су раније враћени на поновном гласању нису прошли.
Ту судбину су доживјели Закони о сезонским радницима али и онај о забрани пушења. Расправе ту није било па ни објашњења. Закон о измјенама и допунама кривичног закона Републике Српске је прошао.
Најважнија тачка дефинитивно “Приједлог закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске по хитном поступку”. Ту је план да се коначно уреди област плаћања алиментације. Циљ је да дјеца не трпе због неодговорних родитеља.
"Примјењиваће се у случају да један од родитеља не извршава обавезу издржавања дјетета односно не плаћа алиментацију. Односиће се на дјецу до 18 година односно до момента када други родитељ не почне да извршава своју обавезу. Закон ће спроводити Јавни фонд дјечије заштите којем ће се подносити захтјев за остваривање права и који ће доносити рјешење о остваривању овог права", каже Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Српске .
А износ који ће дијете добијати износиће 15% од просјечне плате у Српској односно 229 марака. Тема озбиљна и важна па такве и дискусије. Чини се да је овај Закон ујединио зараћене стране.
"Зато је добро што се овим законом покушава увести механизам који ће дјеци обезбједити одређену финансијску сигурност у периоду док се не наплати обавеза од родитеља који је дужан да плаћа издржавање", рекла је Милка Савић, посланик СДС-а.
"Република Српска је низом законских рјешења и кроз сва она издвајања опредијељена да подржава, породице, породични, породичне вриједности и да штити најмлађу популацију", каже Ранка Перић Ромић, посланик СНСД-а.
"И свакако да ћемо ми посланици ПДП-а подржати овај закон јер сматрамо да је то нешто што је изузетно квалитетно", рекао је Бојан Кресојевић, посланик ПДП-а.
Није било лако доћи до ове тачке. Трибуни су закували већ на првој која се односила на Програм рада Народне скупштине за ову годину. Радио је чекић, одузимале су се ријечи а све због оштрих дискусија. Оштра је и била и завршна ријеч првог парламентарца.
"Ово није позорница за пљување, а она се најчешће користи тако што се злоупотребљава дневни ред. У другим парламентима се посланици одстрањују од два до шест мјесеци", рекао је Ненад Стевандић, предсједник НС РС.
Усвојене измјене кривичног закона не односе се на несташне посланике али доносе новине једна од њих је да се казна затвора до једне године може се замијенити новчаном казном. Министар правде га оцјењује као значајан искорак.
