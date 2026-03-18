Младенци се обиљежавају у недјељу: Ево за кога је посебно важан овај празник

Српска православна црква и њени вјерници у недјељу, 22. марта, обиљежавају празник Светих 40 мученика Севастијских, а у народу је овај празник познатији као Младенци.
Према традицији, овај дан посебно обиљежавају брачни парови који су се вјенчали послије 22. марта претходне године.
Празник је посвећен успомени на страдање четрдесет римских младића који су погубљени јер нису жељели да се одрекну Христа.
За овај празник се у Србији везује мноштво обичаја и вјеровања. Супружницима у дом долазе гости који им доносе поклоне, а на трпези их чекају колачићи који се називају младенчићи, преносе Новости Магазин.
