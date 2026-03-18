Еурос осигурање слави 10 година рада подршком младим предузетницама: Отворен конкурс „Деценија сигурности: Твоја прича, наша инспирација”

18.03.2026
13:21
Коментари:0
Поводом јубиларних 10 година пословања, Еурос осигурање покреће свеобухватну кампању која март претвара у мјесец посвећен жени. Уз конкурс за избор најинспиративније1 предузетнице, компанија ове године ставља посебан фокус на превентиву и очување здравља, као највриједније инвестиције за будућност.
„Вјерујемо да је права сигурност потпуна само када смо здрави. Зато смо одлучили да наш десети рођендан прославимо не само подржавајући бизнис идеје, већ и подсјећајући жене да су њихово здравље и превентивни прегледи приоритет који не смије да чека”, поручују из Управе Еурос осигурања.
Поводом значајног јубилеја, десет година успјешног пословања на тржишту Босне и Херцеговине, Еурос осигурање одлучило је да мјесец март у потпуности посвети женама које су стубови домаће економије. Компанија је објавила позив за избор најинспиративније младе предузетнице, под називом „Деценија сигурности: Твоја прича, наша инспирација“.
Овај конкурс није само прослава рођендана компаније, већ конкретан корак ка оснаживању жена у бизнису. Еурос осигурање ће наградити три најинспиративније приче са по 1.000 КМ, намијењених за даљи развој бизниса и дигиталну трансформацију.
„Ви сте оне које храбро покрећу и граде економију, доказујући свакодневно да је визија јача од сваког изазова. Наших десет година сигурности желимо да прославимо славећи вашу храброст“, поручују из Еурос осигурања.
Конкурс је намијењен свим предузетницама које воде самостална предузетништва (СП) регистрована у Босни и Херцеговини. Циљ је подржати жене у кључним фазама њиховог пословног развоја, пружајући им вјетар у леђа за увођење дигиталних иновација.
Заинтересоване предузетнице треба да попуне пријавни образац на званичној wеб страници компаније, а пожељно је и да сниме кратак видео (до 1 минуте) у којем ће представити свој бренд, објаснити шта за њих значи сигурност у пословању и упутити савјет женама које тек улазе у свијет предузетништва.
Пријаве су отворене од 02. марта до 22. марта 2026. године. Најинспиративније финалистице биће позване да представе своје идеје 27. марта у хотелу „Јелена“ у Бањој Луци.
Посебан акценат стављен је на подршку учесницама: за све финалистице које не долазе из Бање Луке, Еурос осигурање у потпуности организује и сноси трошкове превоза и смјештаја, како би се предузетнице могле потпуно посветити својој причи и уживати у заслуженом признању.
Из Еурос осигурања позивају све предузетнице да подијеле своју страст и визију, јер управо њихове приче могу постати инспирација неким новим генерацијама лидерки.
Више информација о правилима конкурса и начину пријаве потражите на: www.eurososiguranje.com.
