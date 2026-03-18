Ново погоршање: Стиже талас кише и снијега, познато када

18.03.2026
Сунчаног и топлог времена, какво смо имали кроз већи дио прве половине марта, вјероватно више нећемо имати до краја овог мјесеца.
Од јуче смо ушли у период са нешто нижим температурама, уз више облачности и повремене падавине, објављено је на Фејсбук страници БХметео.
До краја овог мјесеца, у већем дијелу земље доминираће умјерено до претежно облачно вријеме.
До недјеље, 22. марта, углавном суво вријеме, слаба киша или мало снијега на планинама могући само ријетко у налетима.
Температуре у границама просјечних вриједности за ово доба године или мало испод просјека. Јутра прохладна и хладна уз локално мраз. Дневна температура углавном од 8 до 13, локално до 16 степени.
У већем дијелу земље наредних дана повремено умјерен до локално на ударе јак сјевероисточни вјетар или бура.
Нови талас нешто јачих падавина могућ је око 25. марта.
И друге прогнозе указују на то да је послије овог датума могуће ново погоршање, које би донијело релативно хладан и падавинама богат крај мјесеца.
