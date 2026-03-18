Какво нас вријеме очекује сутра?

АТВ

18.03.2026

13:36

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује промјенљиво облачно, хладно и вјетровито вријеме, уз сунчане периоде и температуру ваздуха до 14 степени Целзијусових.

Током дана биће углавном суво, уз могућу слабу кишу понегдје на истоку и у планинским предјелима, гдје је могућ и снијег, док ће на југу бити сунчаније и вјетровито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће умјерен до јак сјевероисточни вјетар, а у Херцеговини повремено и олујни.

Јутарња температура ваздуха биће од минус један до пет, у вишим предјелима од минус четири, а највиша дневна од шест на југоистоку до 14 степени на сјеверу и југу, док ће у вишим крајевима бити око један степен Целзијусов.

У Републици Српској и ФБиХ данас је преовладавало претежно облачно вријеме са падавинама углавном у првом дијелу дана, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус шест, Калиновик један, Хан Пијесак и Чемерно два, Кнежево три, Соколац четири, Гацко и Мраковица пет, Рибник и Ливно шест, Фоча, Бугојно и Сарајево седам, Мркоњић Град, Бихаћ и Дрвар осам, Рудо и Сребреница девет, Зеница 10, Нови Град, Србац и Сански Мост 11, Бањалука, Билећа, Добој, Приједор и Тузла 12, Бијељина, Зворник и Требиње 13, те Мостар 14 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

