Изударао мушкарца, па му украо новчаник

АТВ
18.03.2026
13:21
Полиција у Суботици је идентификовала лице Д.Д (27) и по налогу Основног јавног тужилаштва у Суботици поднијеће кривичну пријаву против њега.
Д.Д. сумњичи се за кривично дјело разбојништво.
- Сумња се да је осумњичени мушкарца (36) ударио неколико пута, а потом му је из торбице узео новчаник са документима и новцем - саопштили су данас из Полицијске управе Суботица.
За лицем Д.Д. била је расписана потјерница због сумње да је у марту прошле године извршио тешку крађу, па му је по налогу Основног суда у Суботици одређен притвор, преноси Курир.
