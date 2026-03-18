"Пао" са 650 грама дроге: Драженко Миладиновић спроведен у тужилаштво

Аутор:

Огњен Матавуљ

18.03.2026

13:14

Драженко Миладиновић
Фото: Уступљена фотографија

Драженко Миладиновић (37) из Добоја, који је ухапшен у акцији ”Курјак” због сумње да се бавио трговином дроге, спроведен је у Окружно јавно тужилаштву Добоју.

Миладиновића ће у наредна 24 сата испитати предметни тужилац, који ће потом донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор.

Миладиновић је ухапшен јуче у склопу акције ”Курјак” коју је ПУ Добој покренула 25. децембра прошле године, а у оквиру које је заплијењено и одузето 492 грама марихуане, 150 грама амфетамина и оружје.

У ПУ Добој наводе да се осумњиченом на терет ставља да је починио кривична дјела неовлаштена производња и промет дрогом, омогућавање уживања дроге и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

Акција ”Курјак”: Добојлија ”пао” са 650 грама дроге

”У оквиру акције ”Курјак” по наредби суда извршени су претреси на више локација у Добоју и Петрову, при чему је одузето 150,5 грама бијелог праха налик амфетамину и 492,1 грама биљне материје налик на марихуану. Одузета је малокалибарска пушка, више метака различитог калибра, три бајонета, новац, мобилни телефони, сим картице и други предмети погодни за конзумирање опојне дроге”, саопштио је ПУ Добој.

Након криминалистичке обраде осумњичени Миладиновић ће уз извјештај о извршеним кривичним дјелима бити предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Добоју.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Акција Курјак

Добој

трговина дрогом

хапшење

Више из рубрике

Дјевојчица (14) ножем насрнула на оца

Хроника

Дјевојчица (14) ножем насрнула на оца

1 ч

0
Судариле се голфовима на магистрали, има повријеђених

Хроника

Судариле се голфовима на магистрали, има повријеђених

1 ч

0
Огласили се из Министарства о смрти дјетета (4) и мушкарца након операције крајника

Хроника

Огласили се из Министарства о смрти дјетета (4) и мушкарца након операције крајника

2 ч

0
Дјевојчицу претукле вршњакиње: Остали ћутали и снимали

Хроника

Дјевојчицу претукле вршњакиње: Остали ћутали и снимали

3 ч

0
14

05

Нинковић: Бањалука у проблемима док је Станивуковић на некој својој турнеји

14

05

Срушена најопаснија група у Србији: Сумњиче се и за убиство Бакића

13

56

Алекса Аврамовић описао драму током напада на Дубаи

13

52

Саслушан бивши менаџер Здравка Чолића због напада на пјевачеву кућу

13

48

Жестоким односом пред камерама пробудили све укућане Елите

