"Пао" са 650 грама дроге: Драженко Миладиновић спроведен у тужилаштво

Аутор:Огњен Матавуљ
18.03.2026
Драженко Миладиновић (37) из Добоја, који је ухапшен у акцији ”Курјак” због сумње да се бавио трговином дроге, спроведен је у Окружно јавно тужилаштву Добоју.
Миладиновића ће у наредна 24 сата испитати предметни тужилац, који ће потом донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор.
Миладиновић је ухапшен јуче у склопу акције ”Курјак” коју је ПУ Добој покренула 25. децембра прошле године, а у оквиру које је заплијењено и одузето 492 грама марихуане, 150 грама амфетамина и оружје.
У ПУ Добој наводе да се осумњиченом на терет ставља да је починио кривична дјела неовлаштена производња и промет дрогом, омогућавање уживања дроге и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
Акција ”Курјак”: Добојлија ”пао” са 650 грама дроге
”У оквиру акције ”Курјак” по наредби суда извршени су претреси на више локација у Добоју и Петрову, при чему је одузето 150,5 грама бијелог праха налик амфетамину и 492,1 грама биљне материје налик на марихуану. Одузета је малокалибарска пушка, више метака различитог калибра, три бајонета, новац, мобилни телефони, сим картице и други предмети погодни за конзумирање опојне дроге”, саопштио је ПУ Добој.
Након криминалистичке обраде осумњичени Миладиновић ће уз извјештај о извршеним кривичним дјелима бити предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Добоју.
