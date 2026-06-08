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Кристијан Ериксен након колабирања: Ово је било другачије

08.06.2026 19:11

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Кристијан Ериксен након колабирања: Ово је било другачије
Фото: Tanjug/AP/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Дански фудбалски репрезентативац Кристијан Ериксен, који се срушио током пријатељске утакмице против Украјине, отпуштен је из болнице и почео је са опоравком, пренијели су локални медији.

Пријатељска утакмица између фудбалера Данске и Украјине (2:1) прекинута је јуче у 65. минуту у Оденсеу пошто је Ериксен колабирао на терену.

Ериксен (34) је затим сам напустио терен пошто му је љекарски тим указао помоћ и подвргнут је додатним прегледима у Универзитетској болници у Оденсеу.

-Желим да сви знају да сам добро и да сам код куће са својом породицом. Као што можете да замислите, шок који сам примио од свог ИЦД-а снажно је утицао на мене и моју породицу, али желим свима да поручим да је ово била другачија ситуација од оне из 2021. године", написао је Ериксен на Инстаграму.

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Дански медији подсећају да је Ериксону на утакмици Европског првенства 2021. године против Финске брзом интервенцијом медицинског тима пружена реанимација која му је спасила живот. Данском фудбалеру је потом уграђен ИЦД уређај (имплантабилни кардиовертер-дефибрилатор), специјални апарат који прати рад срца и по потреби аутоматски реагује како би спречио опасне поремећаје срчаног ритма. Ериксен се вратио на терен 2022. године.

-Осјећам се добро, мој опоравак је већ почео. Осим захвалности на подршци и помоћи свих играча и медицинског тима на терену, невероватно сам захвалан и лекарима који су годинама бринули о мени и мом срцу. Захваљујући њиховој стручности, мој ИЦД уређај је учинио тачно оно за шта је и направљен: заштитио ме је када је то било потребно. Сада сам усредсређен на опоравак, вријеме са породицом, одлазак на одмор и играње фудбала са децом", закључио је дански фудбалер.

Ериксен је за репрезентацију Данске одиграо 151 меч и постигао је 46 голова, преноси Танјуг.

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Тагови :

Kristijan Eriksen

Данска

утакмица

kolabirao

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