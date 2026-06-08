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Пресуда која тресе Украјину: Пао најмоћнији судија, одузети милиони и некретнине

08.06.2026 19:05

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Пресуда која тресе Украјину: Пао најмоћнији судија, одузети милиони и некретнине

Украјински суд је 8. јуна потврдио споразум о признању кривице између Всеволода Књазева, бившег предсједника Врховног суда, и тужилаштва, а ова одлука представља најзначајнију пресуду у корупционашком случају у независној историји Украјине.

Књазев, који је био оптужен за примање мита, у потпуности је признао кривицу и пристао да сведочи против својих саучесника, саопштило је Специјализовано антикорупцијско тужилаштво (САПО).

Према споразуму, Високи антикорупцијски суд осудио га је на пет година затвора и забранио му обављање судијских и послова у органима за спровођење закона у периоду од три године.

Суд је такође наложио одузимање Књазевљевог стана и куће, његове уштеђевине вриједне више од 200.000 долара, као и мита у износу од 1,25 милиона долара.

Поред тога, он је пристао да донира 1,1 милион долара Оружаним снагама Украјине преко хуманитарне организације "Врати се жив".

Књазев је оптужен за примање мита 2023. године, након тога је смењен са функције изгласавањем неповјерења.

Исте године, Национални антикорупцијски биро Украјине (НАБУ) оптужио је украјинског олигарха Константина Жевага да је подмитио Књазева у замену за судску одлуку у своју корист.

Суђење у случају Књазев почело је 2024. године.

У мају 2026. године НАБУ је оптужио и тројицу судија Врховног суда за примање мита у замену за доношење одлука у интересу Жевага, у оквиру истог предмета.

(б92)

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Тагови :

Украјина

судија

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