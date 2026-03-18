Полиција упозорила на преваре путем Вибера: "Траже брзе уплате"

Аутор:

АТВ

18.03.2026

15:05

Фото: Pexels

Федерална управа полиције упозорила је грађане на преваре путем Вибера наводећи да преваранти краду идентитет, те траже брзе новчане уплате.

Како су истакли, у посљедњих неколико дана, запримљено је више пријава особа чији модус операнди укључује крађу идентитета путем фотографија са друштвених мрежа, па све до директне финансијске изнуде.

Како функционише превара са лажним Вибер налозима

"Након што креирају лажне Вибер рачуне користећи украдене фотографије, преваранти циљају блиске особе жртве. Превара се финализира слањем порука у којима се, под изговором хитности попут медицинске помоћи или проблема с банковним рачуном, од контаката траже брзе новчане уплате", објашњавају из ФУП-а.

Како додају, полицијски службеници Федералне управе полиције, у сарадњи са надлежним тужилаштвима, предузимају интензивне мјере на расвјетљавању ових дјела.

Грађанима савјет опреза прије било какве уплате

"Грађанима се савјетује да у ситуацији када добијете поруку којом се захтијева хитна уплата новца, битно је да не вршите никакве трансакције док ту особу не контактирате путем директног телефонског позива и лично потврдите њен идентитет. Такођер, неопходно је водити рачуна о приватности профила на друштвеним мрежама, ограничавајући видљивост својих профилних фотографија и личних података тако да они буду доступни искључиво кругу пријатеља, чиме се значајно смањује ризик од крађе идентитета", савјетују из полиције.

Пријава полицији кључна за откривање извршилаца

Они су позвали грађане који су били мета оваквих покушаја или су већ претрпјели штету, да случај без одлагања пријаве надлежној полицијској станици.

"Благовремена пријава полицији, уз достављање бројева телефона са којих су стигле поруке и података о извршеним трансакцијама, кључни су за брзу идентификацију и процесуирање извршилаца. Превенција је најбољи начин заштите од дигиталних превара. Подијелите ове информације са својим ближњима, посебно са старијим особама које су често мета оваквих напада", поручују из ФУП-а.

