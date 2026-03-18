Закон о пушењу није усвојен, враћа се предлагачу

Аутор:

АТВ

18.03.2026

14:46

Посланици у Народној скупштини Републике Српске поново нису усвојили Закон о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење.

Овај Закон предвиђао је забрану конзумирања дувана и дуванских производа у затвореном простору.

Сједници је присуствовао 61 посланик, а гласало је њих 19. За усвајање је било девет посланика, три су била против, док је седам било суздржано.

Овај закон, враћен је на поновно одлучивање након што га није потписала Ана Тришић Бабић, тадашњи вршилац дужности предсједника Републике Српске.

Претходно га је Народна скупштина Српске усвојила у децембру прошле године.

Након данашњег гласања закон се поново враћа предлагачу на редовну процедуру.

