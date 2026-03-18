Хитно упозорење: Иран објавио које мете ће гађати

18.03.2026
Иран је упутио хитан позив сусједним државама да одмах евакуишу особље из више кључних нафтних и гасних постројења широм Блиског истока.
Техеран је упозорио да би ти објекти могли бити мета војних удара.
Према информацијама које долазе из Техерана, упозорење се односи на неколико стратешки важних енергетских локација у Саудијској Арабији, Катару и Уједињеним Арапским Емиратима.
Међу потенцијалним циљевима налазе се:
Поруке које су, према наводима, стигле из Ирана имају јасан и алармантан тон и указују на могућност непосредних удара.
"Хитно упозорење: Овај објекат биће изложен војним ударима, пратите сат“, наводи се у порукама које се приписују Техерану.
Оваква формулација сугерише да би потенцијални напади могли услиједити у кратком временском року, што додатно повећава напетост у региону.
Ова упозорења долазе у тренутку појачаних тензија на Блиском истоку и отварају могућност озбиљног поремећаја у глобалном снабдијевању енергентима.
Постројења која су поменута у упозорењу спадају међу најважније тачке за производњу и извоз нафте и гаса, што значи да би евентуални напади могли имати директан утицај на цијене енергената и стабилност светског тржишта.
Ситуација се развија изузетно брзо, а евентуална реализација ових пријетњи могла би означити нову фазу ескалације сукоба у региону.
