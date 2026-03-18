Хитно упозорење: Иран објавио које мете ће гађати

18.03.2026

14:55

Иран је упутио хитан позив сусједним државама да одмах евакуишу особље из више кључних нафтних и гасних постројења широм Блиског истока.

Техеран је упозорио да би ти објекти могли бити мета војних удара.

Према информацијама које долазе из Техерана, упозорење се односи на неколико стратешки важних енергетских локација у Саудијској Арабији, Катару и Уједињеним Арапским Емиратима.

Међу потенцијалним циљевима налазе се:

  • петрохемијски комплекс у Џубаилу у Саудијској Арабији
  • рафинерија Рас Лафан у Катару
  • петрохемијски комплекс и холдинг компанија Месајед у Катару, повезана са америчком компанијом Шеврон
  • гасно поље Ал Хосн у Уједињеним Арапским Емиратима

Директна пријетња Техерана

Поруке које су, према наводима, стигле из Ирана имају јасан и алармантан тон и указују на могућност непосредних удара.

"Хитно упозорење: Овај објекат биће изложен војним ударима, пратите сат“, наводи се у порукама које се приписују Техерану.

Оваква формулација сугерише да би потенцијални напади могли услиједити у кратком временском року, што додатно повећава напетост у региону.

Ризик за глобално тржиште енергије

Ова упозорења долазе у тренутку појачаних тензија на Блиском истоку и отварају могућност озбиљног поремећаја у глобалном снабдијевању енергентима.

Постројења која су поменута у упозорењу спадају међу најважније тачке за производњу и извоз нафте и гаса, што значи да би евентуални напади могли имати директан утицај на цијене енергената и стабилност светског тржишта.

Ситуација се развија изузетно брзо, а евентуална реализација ових пријетњи могла би означити нову фазу ескалације сукоба у региону.

Иран најновије вијести

Иран вијести

Израел Иран

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Иран се сматра државним спонзором број један за тероризам

2 ч

0
Тел Авив појачава нападе на Иран

Свијет

Тел Авив појачава нападе на Иран

3 ч

0
Али Ларијани

Свијет

Он је могућа замјена за убијеног Лариџанија - још је окрутнији

3 ч

0
Жичара

Свијет

Инцидент на скијалишту: Кабина пала са жичаре, у току акција спасавања

3 ч

0
"Избошћу те док спаваш": Православни митрополит тешко оптужио супругу

Потврђено: "Обустављамо војне операције"

О најгорем ауту у историји управо је снимљен филм: Југо поново у Америци

Случај Крунић: Врховни суд прихватио исказ у чију истинитост сумња

"Темпирана бомба": Ако падну ова постројења, милиони ће се суочити са хаосом

