"КОМШИЈЕ ИЗ ПАКЛА У БиХ" Породица на ивици живаца: Псује ми дијете, пријети да ће ми родитеље заклати, скида се наг

Извор:
Аваз
18.03.2026
18:59
Породица Мехмедовић из Какња, која станује у мјесту Горња Ричица, већ неко вријеме, како тврде, трпи насиље од свог првог комшије Идриза Мехмедовића, који им упућује увреде, псовке, па се чак и скида наг. Енес Мехмедовић станује у једној кући са супругом и двоје малољетне дјеце, а његови родитељи у другој кући, у истој авлији.
"То траје отприлике двије године како већ поједине ствари трпим од њега. Псује ми дијете. Ако је он прошао неке операције, ако је онколошки пацијент, онда би требало да се породица брине око њега. Када дође полиција, он тако лијепо прича, а када оду, псује ми матер. На неке ствари се покушам оглушити. Једноставно не иде. Ја сваки дан зовем полицију по пет пута. Сад је рамазан и за прошли су ми проблеме правили, клели ми дијете, нема шта ми нису радили. Шта год да урадим, једноставно путем власти није ишло. Одлучио сам да ово иде јавно, макар да се постиде, немам више другог избора", рекао је за „Дневни аваз“ Енес Мехмедовић.
"Он не може да јасно говори, пошто је оперисан, а мами је показивао да би је заклао. То се све радило када нема мене или бабе, неког ко ће то посвједочити. Када мама крене до штале, до хајвана, он скида гаће. Мама није имала солуције, него да га сними. Јавио сам се и његовој дјеци. Ни с ким се није могло попричати, његова кћерка је почела да ми псује, да ме вријеђа. Долазила је полиција и инспекција, речено ми је из ПС Какањ, „покушај се колико год стабилизовати да га не би ударио“, пошто се води као онколошки пацијент. Ја имам двоје дјеце, мали су, рекли су ми „повуци се колико год можеш“ – казао је Мехмедовић.
Додао је да његови родитељи, који такође станују ту, више од 15 година имају проблеме с Идризом и његовом супругом.
"Хтио је да останем и без посла. Моја породица и ја нисмо имали сукоб с њим. Кад се радила јавна расвјета у овој улици, налетио је био на багеристу. Показивао је баби како ће да га закоље. Ишли су на суд, али суд није донио одређену казну или став да се то притисне. Само тражимо да нас се клоне. Он има 60 и нешто година, ја имам 25, шта год да ја урадим, мени пријети затвор. Мени то не треба. Посљедња пријава полицији била је прије око два мјесеца, кад је улазио у двориште од мојих рахметли амиџе и амиџинице", каже Мехмедовић.
Мехмедовић је тад рекао Идризу да ће му позвати полицију, након чега му је он опсовао мајку.
"Дан-данас не иде. Кад год изађем са женом и дјецом из авлије, чека ме. Пратио сам га пар пута, јер сам страховао да ми не одвали прозор или врата. На све је могуће спреман као и његова супруга која га подржава у свему што ради", рекао је Мехмедовић.
Додао је да је једног комшију који је пролазио с кравом у јутарњим сатима том улицом поред њихових кућа, Идриз пољевао водом, гађао га земљом. Нагласио је како Идриз Мехмедовић до сада није добио нити један прекршај.
"За прошли рамазан дошао сам кући с посла, супруга и ја смо с дјететом изашли да проходамо, он је изашао из своје штале и сјео на камен до пута главне цесте. Наишао сам поред њега и пљешће ми рукама, пошто тешко говори. Рекао ми је да ми ј**е моје дијете, а дијете поред мене стоји и показује ми и каже: „Да Бог да имало исто овакву рупицу к'о што је и ја имам, Амин Боже“. Како сам рекао да ћу звати полицију, он је узео лопату, не бих ли ја ушао у његово приватно двориште, да не буде да сам ја на њега налетио. Остао сам на цести. Када је полиција дошла, његова супруга је рекла како нас није стид", закључио је Енес Мехмедовић.
"Службеници Полицијске станице Какањ су у протеклом периоду поступали по пријавама лица М. Е. и М. Е., из мјеста Ричица, а који већ дужи период имају нарушене међуљудске односе с лицем М. И., из Какња. Наиме, према службеним евиденцијама Полицијске станице Какањ, ради се о сљедећим интервенцијама полиције које се тичу наведених пријава, и то: у једном случају пријава је резултирала подношењем захтјева за покретање прекршајног поступка Опћинском суду у Какњу, због почињеног прекршаја из члана 3. став (1) тачке 4) Закона о јавном реду и миру Зеничко-добојског кантона, против лица М. И, те је исти санкционисан у складу с важећим законским прописима. У другом случају службеници Полицијске станице Какањ су надлежној служби за инспекције Опћине Какањ доставили информацију о понашању лица М. И, из Какња, ради предузимања радњи из њихове надлежности, а које радње су пријављене од лица М. Е. У трећем случају, лица су упозорена и упућена да међусобне имовинско-правне односе рјешавају путем надлежних институција. Приликом назначених интервенција, службеници Полицијске станице Какањ су поред описаних мјера и радњи издавали упозорења странкама на обавезу поштивања јавног реда и мира као и на чињеницу да ће у свим случајевима утврђивања појединачне прекршајне одговорности бити издати прекршајни налози. Полицијска станица Какањ нема запримљених пријава нити су полицијски службеници поступали по пријавама које би се односиле на наводе да се лице М. И. креће наг на јавном мјесту", речено је из МУП-а ЗДК за „Дневни аваз“.
