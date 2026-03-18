Logo
Large banner

Врховни вођа запријетио након убиства Лариџанија: "Злочиначке убице ће платити"

Аутор:

АТВ

18.03.2026

18:50

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Нови врховни вођа Ирана, ајатолах Моџтаба Хамнеи, саопштио је данас да је вијест о смрти иранског шефа безбједности Алија Лариџанија примио са "великим жаљењем" и да ће за његову смрт платити "злочиначке убице".

У саопштењу, које је пренијела иранска новинска агенција Тасним, Хамнеи је рекао да је Лариџани био "интелигентна, посвећена особа" и истакнута личност у иранском политичком естаблишменту.

"Атентат на такву личност несумњиво показује обим његовог значаја и мржњу непријатеља ислама према њему. Антиисламисти би требало да знају да проливање ове крви у подножју дрвета исламског система само га чини јачим, и, наравно, свака крв има цијену коју злочиначке убице мученика морају ускоро да плате", казао је Хамнеи, преноси Ал Џазира.

Ајатолах Моџтаба Хамнеи је саопштење издао скоро 24 сата након што је његова влада потврдила да је Лариџани јуче убијен у америчко-израелском нападу, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

09

18

59

18

58

18

50

18

45

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner