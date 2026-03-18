Иран гађао све америчке базе на Блиском истоку

18.03.2026
16:52
Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) објавио је данас успјешан завршетак 62. таласа операције "Право обећање 4".
Како наводе, у том таласу су циљане све америчке базе широм региона, као и израелске војне мете и центри за борбену подршку, и то баражом напредних ракета и прецизних дронова.
Одјељење за односе с јавношћу ИРГЦ-а саопштило је да је у 62. таласу успјешно уништио мете у Акри, Хаифи, Тел Авиву и Бершеби.
Напади су изведени без активирања сирена за упозорење, демонстрирајући способност продирања иранских ракета, истиче се у саопштењу, преноси ирански Пресс ТВ.
ИРГЦ је у посљедњим нападима користио разноврсно моћно оружје, укључујући ракете са више бојевих глава "кадр", ракете "хејбар шекан", ракете "емад" и ракете "хаџ касем".
"По трећи пут, иранске снаге су циљале и уништиле све америчке базе широм региона", наводи се у саопштењу.
Наведено је да су погођени објекти ваздухопловна база Али ел Салем у Кувајту, база Виктори у Ираку, ваздухопловна база Ал Харџ у Саудијској Арабији, ваздухопловна база Ел Удеид у Катару, база Ел Удеира у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ), ваздухопловна база Ел Дафра у УАЕ, ваздухопловна база Ел Азрак у Јордану, поморска база Пете флоте у Бахреину и база Арифџан у Кувајту.
Ови објекти су, према ИРГЦ-у, погођени снажним ракетама са више бојевих глава и прецизним експлозивним дроновима.
ИРГЦ истиче да напади у којима су убијени чланови Басиџа немају утицаја на снагу те иранске парамилитарне војне формације, већ да умјесто тога јача њихову одлучност да наставе све до побједе и предаје непријатеља, наводи се у саопштењу и додаје да 62. талас представља најновију фазу одрживог одговора Ирана на америчко-израелски рат који је почео 28. фебруара.
