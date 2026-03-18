Logo
Large banner

Иран гађао све америчке базе на Блиском истоку

Аутор:

АТВ

18.03.2026

16:52

Коментари:

0
Иран гађао све америчке базе на Блиском истоку
Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) објавио је данас успјешан завршетак 62. таласа операције "Право обећање 4".

Како наводе, у том таласу су циљане све америчке базе широм региона, као и израелске војне мете и центри за борбену подршку, и то баражом напредних ракета и прецизних дронова.

Уништене мете у више градова

Одјељење за односе с јавношћу ИРГЦ-а саопштило је да је у 62. таласу успјешно уништио мете у Акри, Хаифи, Тел Авиву и Бершеби.

десалинизација језеро Либанон

Свијет

"Темпирана бомба": Ако падну ова постројења, милиони ће се суочити са хаосом

Напади су изведени без активирања сирена за упозорење, демонстрирајући способност продирања иранских ракета, истиче се у саопштењу, преноси ирански Пресс ТВ.

Користили "Хаџ касем"

ИРГЦ је у посљедњим нападима користио разноврсно моћно оружје, укључујући ракете са више бојевих глава "кадр", ракете "хејбар шекан", ракете "емад" и ракете "хаџ касем".

Хаџ Касем

Свијет

Шта је "чудовиште" које је лансирао Иран? Све о ракети "Хаџ Касем"

"По трећи пут, иранске снаге су циљале и уништиле све америчке базе широм региона", наводи се у саопштењу.

Наведено је да су погођени објекти ваздухопловна база Али ел Салем у Кувајту, база Виктори у Ираку, ваздухопловна база Ал Харџ у Саудијској Арабији, ваздухопловна база Ел Удеид у Катару, база Ел Удеира у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ), ваздухопловна база Ел Дафра у УАЕ, ваздухопловна база Ел Азрак у Јордану, поморска база Пете флоте у Бахреину и база Арифџан у Кувајту.

Ови објекти су, према ИРГЦ-у, погођени снажним ракетама са више бојевих глава и прецизним експлозивним дроновима.

ИРГЦ истиче да напади у којима су убијени чланови Басиџа немају утицаја на снагу те иранске парамилитарне војне формације, већ да умјесто тога јача њихову одлучност да наставе све до побједе и предаје непријатеља, наводи се у саопштењу и додаје да 62. талас представља најновију фазу одрживог одговора Ирана на америчко-израелски рат који је почео 28. фебруара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Револуционарна гарда

Америчке базе Блиски исток

Америка

vojna baza

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Иран се сматра државним спонзором број један за тероризам

4 ч

0
Потенцијална мета напада

Свијет

Хитно упозорење: Иран објавио које мете ће гађати

4 ч

1
Тел Авив појачава нападе на Иран

Свијет

Тел Авив појачава нападе на Иран

5 ч

0
Али Ларијани

Свијет

Он је могућа замјена за убијеног Лариџанија - још је окрутнији

5 ч

0

Више из рубрике

"Избошћу те док спаваш": Православни митрополит тешко оптужио супругу

Свијет

"Избошћу те док спаваш": Православни митрополит тешко оптужио супругу

2 ч

0
Потврђено: "Обустављамо војне операције"

Свијет

Потврђено: "Обустављамо војне операције"

2 ч

0
Језеро у Либану

Свијет

"Темпирана бомба": Ако падну ова постројења, милиони ће се суочити са хаосом

2 ч

0
Нафта

Свијет

У пламену! Ракете су погодиле највеће гасно поље на свијету

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

59

"КОМШИЈЕ ИЗ ПАКЛА У БиХ" Породица на ивици живаца: Псује ми дијете, пријети да ће ми родитеље заклати, скида се наг

18

58

Централне вијести, 18.03.2026.

18

50

Врховни вођа запријетио након убиства Лариџанија: "Злочиначке убице ће платити"

18

45

Одборници одобрили: Поскупљују вода и комуналне услуге у Приједору

18

41

"Реакција" реаговала на Мирну Савић Бањац: Разочарани смо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner