У пламену! Ракете су погодиле највеће гасно поље на свијету

18.03.2026
У Персијском заливу дошло је до пожара на важној енергетској инфраструктури након напада Сједињених Америчких Држава и Израела. О томе је у сриједу извијестила иранска државна телевизија. Према тим наводима, погођено је постројење за експлоатацију на великом гасном пољу, а ватрогасне екипе су већ на терену. Информације се позивају на изјаву локалног замјеника гувернера.
Погођено је гасно поље Саут Парс / Норт Дом (South Pars/North Dome) – највећа позната резерва гаса на свијету. Налази се у Персијском заливу и покрива око 70 одсто иранских потреба за природним гасом. Још у јуну прошле године Израел је, у оквиру Дванаестодневног рата (Zwölftagekrieg), напао иранска постројења на овом гасном пољу.
И из Катара стижу оштре критике. Та држава, која заједно с Ираном користи ово гасно поље, напад је оцијенила као „опасан и неодговоран“. Портпарол Министарства спољних послова упозорио је да су напади на енергетску инфраструктуру „пријетња глобалној енергетској безбједности, становништву у региону и његовој животној средини“.
У међувремену, реторика из Техерана постаје све оштрија. Иранска војска најавила је да ће „извор агресије“ снажно погодити. Разматра се могућност да се „инфраструктура за гориво, енергију и гас“ држава из којих су напади потекли стави на мету.
Државна телевизија објавила је и списак потенцијалних циљева. На њему се налазе нафтна и гасна постројења у Саудијској Арабији, Катару и Уједињеним Арапским Емиратима. Према тим наводима, она би могла бити нападнута „у наредним сатима“.
