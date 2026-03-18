У пламену! Ракете су погодиле највеће гасно поље на свијету

18.03.2026

16:13

Нафта
Фото: Pixabay/McRonny

У Персијском заливу дошло је до пожара на важној енергетској инфраструктури након напада Сједињених Америчких Држава и Израела. О томе је у сриједу извијестила иранска државна телевизија. Према тим наводима, погођено је постројење за експлоатацију на великом гасном пољу, а ватрогасне екипе су већ на терену. Информације се позивају на изјаву локалног замјеника гувернера.

Погођено је гасно поље Саут Парс / Норт Дом (South Pars/North Dome) – највећа позната резерва гаса на свијету. Налази се у Персијском заливу и покрива око 70 одсто иранских потреба за природним гасом. Још у јуну прошле године Израел је, у оквиру Дванаестодневног рата (Zwölftagekrieg), напао иранска постројења на овом гасном пољу.

„Опасно и неодговорно“

И из Катара стижу оштре критике. Та држава, која заједно с Ираном користи ово гасно поље, напад је оцијенила као „опасан и неодговоран“. Портпарол Министарства спољних послова упозорио је да су напади на енергетску инфраструктуру „пријетња глобалној енергетској безбједности, становништву у региону и његовој животној средини“.

Иран пријети Израелу и САД-у

У међувремену, реторика из Техерана постаје све оштрија. Иранска војска најавила је да ће „извор агресије“ снажно погодити. Разматра се могућност да се „инфраструктура за гориво, енергију и гас“ држава из којих су напади потекли стави на мету.

Државна телевизија објавила је и списак потенцијалних циљева. На њему се налазе нафтна и гасна постројења у Саудијској Арабији, Катару и Уједињеним Арапским Емиратима. Према тим наводима, она би могла бити нападнута „у наредним сатима“.

