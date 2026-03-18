Путин о одлучујућој прекретници у руској историји

АТВ
18.03.2026
14:58
Коментари:0
Шеф руске државе Владимир Путин је назвао избор Крима, Севастопоља и Донбаса да се припоје Русији историјским и одлучујућим.
Он је честитамо свим грађанима Дан уједињења Крима са Русијом.
"За ту одлучну и историјску, без икаквог претеривања, одлуку – да буду са својом отаџбином – коју су донијели становници Крима и Севастопоља 2014. године, за избор који и данас праве становници Доњецке и Луганске Народне Републике, Херсонске и Запорошке области, данас се боре наши момци, наши хероји – учесници Специјалне војне операције", поручио је руски лидер.
Додао је да је та одлука непромјенљива и непоколебљива.
"Он је одређен судбином наше отаџбине и постао је једна од најважнијих, без икаквог претјеривања можда и пресудних прекретница у њеној хиљадугодишњој историји, симбол јединства, воље и слоге читавог нашег многонационалног народа", нагласио је Путин.
Како је напоменуо, у протеклим годинама много је учињено на развоју Крима и Севастопоља, а током 12 година, за рјешавање приоритетних друштвено-економских питања полуострва издвојено је око 1,3 билиона рубаља.
"Обнављају се и граде нови објекти транспортне и комуналне инфраструктуре, енергетике, индустрије, образовања и здравства", истакао је Путин и додао да се у Криму и Севастопољу реализују нови инвестициони пројекти, како уз учешће државе тако и бизниса.
Као резултат тога, наставио је, успоставља се производња тражене робе, отварају се квалитетна радна мјеста и расту зараде.
"Томе доприноси и успјешно функционисање слободне економске зоне на територији региона, у којој је већ регистровано више од 1.600 резидената", подвукао је руски лидер.
Он је замолио Владу да и убудуће посвећује највећу пажњу развоју ових субјеката Руске Федерације, јачању њиховог економског потенцијала и индустријске базе, као и подизању животног стандарда локалног становништва.
Путин је истакао да ће клизалиште у Севастопољу постати један од водећих центара развоја хокеја, умјетничког клизања и других зимских спортова у јужном региону Русије.
Такође ће отворити Федерални дечји рехабилитациони центар у Евпаторији.
"У његовим новим зградама, опремљеним савременом медицинском опремом, пружаће се специјализована, високотехнолошка помоћ малим пацијентима са обољењима нервног система, мишићно-коштаног апарата, чула и другим соматским болестима", објаснио је руски предсједник.
Уз то, пустиће у рад модернизована постројења за пречишћавање отпадних вода у близини града Судака.
Укупно је планирана изградња и реконструкција 27 постројења за пречишћавање отпадних вода: 24 на Криму и три у Севастопољу. Завршени су радови на десет објеката – осам на Криму и два у Севастопољу.
Како је истакао, радови се тренутно изводе на 13 објеката, док су још четири у фази пројектовања, преноси РТ Балкан.
