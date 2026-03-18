Трагедија на градилишту у Бечу: Пала скела, погинуо српски држављанин

18.03.2026

15:16

Трагедија на градилишту у Бечу: Пала скела, погинуо српски држављанин

Четири радника су погинула јуче на градилишту у Бечу, а према незваничним информацијама, један од страдалих је мушкарац из Новог Пазара, пише Санџак данас.

Пала скела

До трагедије је, иначе, дошло услед урушавања скеле током извођења грађевинских радова, када је више радника остало затрпано под рушевинама.

Језива трагедија у Бечу: Пала скела, погинуле четири особе!

"На мјесто несреће одмах су упућене бројне екипе хитних служби. У великој акцији спасавања учествовало је око 120 припадника ватрогасних и спасилачких јединица са више од 30 возила. Спасиоци су сатима уклањали бетон и конструкцију како би дошли до затрпаних радника, али за четворицу није било спаса", преносе аустријски медији.

Један радник је извучен са тешким повредама и хитно пребачен у болницу, а према доступним информацијама ријеч је о држављанину Сјеверне Македоније.

Покренута истрага

Аустријске власти покренуле су истрагу како би се утврдио тачан узрок несреће.

Прве процјене указују на могући проблем са конструкцијом скеле, али званични резултати још нису објављени.

Драма у Бечу: Трага се за затрпаним људима?

Иако су поједини регионални извори навели да су међу страдалима тројица радника са Косова и Метохије и један радник из Новог Пазара, аустријски медији за сада нису потврдили идентитет нити националност жртава. Због тога се и даље чека званична идентификација и обавјештавање породица настрадалих.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

