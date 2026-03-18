Трагедија на градилишту у Бечу: Пала скела, погинуо српски држављанин

18.03.2026
15:16
Четири радника су погинула јуче на градилишту у Бечу, а према незваничним информацијама, један од страдалих је мушкарац из Новог Пазара, пише Санџак данас.
До трагедије је, иначе, дошло услед урушавања скеле током извођења грађевинских радова, када је више радника остало затрпано под рушевинама.
Свијет
Језива трагедија у Бечу: Пала скела, погинуле четири особе!
"На мјесто несреће одмах су упућене бројне екипе хитних служби. У великој акцији спасавања учествовало је око 120 припадника ватрогасних и спасилачких јединица са више од 30 возила. Спасиоци су сатима уклањали бетон и конструкцију како би дошли до затрпаних радника, али за четворицу није било спаса", преносе аустријски медији.
Großeinsatz— Judith Grohmann🇦🇹🇪🇺🇮🇱 (@EmmaPeel_Knight) March 17, 2026
Schwerer Unfall bei Baustelle in Wien-Alsergrund, Gerüst in der Porzellangasse gegenüber des Lycée Français eingestürzt😳🙄🤦♀️🤦🤦♂️https://t.co/1hGEoosg1P pic.twitter.com/ZStNBqhUCh
Један радник је извучен са тешким повредама и хитно пребачен у болницу, а према доступним информацијама ријеч је о држављанину Сјеверне Македоније.
Аустријске власти покренуле су истрагу како би се утврдио тачан узрок несреће.
Прве процјене указују на могући проблем са конструкцијом скеле, али званични резултати још нису објављени.
Иако су поједини регионални извори навели да су међу страдалима тројица радника са Косова и Метохије и један радник из Новог Пазара, аустријски медији за сада нису потврдили идентитет нити националност жртава. Због тога се и даље чека званична идентификација и обавјештавање породица настрадалих.
