Драма у Бечу: Трага се за затрпаним људима?

Аутор: АТВ
17.03.2026
16:19
Коментари: 0
Права драма одвија се у Бечу гдје бројне ватрогасне и спасилачке екипе претражују рушевине испод којих је, како се сумња, неколико радника.
Према првим информацијама, дошло је до урушавања приликом грађевинских радова у дворишту једне старе зграде.
Пролазници су примијетили велики број припадника хитних служби на лицу мјеста. Како наводи "Хојте", подручје надлијећу дронови.
Сумња се да су под рушевинама заробљени радници који су били ангажовани на радовима реновирања таванског простора.
У првом тренутку било је нејасно шта се тачно урушило на људе. Из ватрогасне службе су навели да је акција у току.
"Током грађевинских радова у дворишту, скеле и делови оплате, као и велике количине бетона, урушили су се", навели су из ватрогасне службе.
Großeinsatz— Judith Grohmann🇦🇹🇪🇺🇮🇱 (@EmmaPeel_Knight) March 17, 2026
Schwerer Unfall bei Baustelle in Wien-Alsergrund, Gerüst in der Porzellangasse gegenüber des Lycée Français eingestürzt😳🙄🤦♀️🤦🤦♂️https://t.co/1hGEoosg1P pic.twitter.com/ZStNBqhUCh
Неколико људи се води као нестало и затрпано је. На лицу мјеста је 100 припадника хитних служби и 30 возила.
Како пишу аустријски медији спасиоци морају да "копају кроз бетон", понекад алатом, понекад голим рукама, преноси "Телеграф".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
38 мин0
Свијет
49 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
47
16
42
16
40
16
37
Тренутно на програму