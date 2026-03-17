Драма у Бечу: Трага се за затрпаним људима?

17.03.2026

16:19

Права драма одвија се у Бечу гдје бројне ватрогасне и спасилачке екипе претражују рушевине испод којих је, како се сумња, неколико радника.

Према првим информацијама, дошло је до урушавања приликом грађевинских радова у дворишту једне старе зграде.

Пролазници су примијетили велики број припадника хитних служби на лицу мјеста. Како наводи "Хојте", подручје надлијећу дронови.

Сумња се да су под рушевинама заробљени радници који су били ангажовани на радовима реновирања таванског простора.

У првом тренутку било је нејасно шта се тачно урушило на људе. Из ватрогасне службе су навели да је акција у току.

"Током грађевинских радова у дворишту, скеле и делови оплате, као и велике количине бетона, урушили су се", навели су из ватрогасне службе.

Неколико људи се води као нестало и затрпано је. На лицу мјеста је 100 припадника хитних служби и 30 возила.

Како пишу аустријски медији спасиоци морају да "копају кроз бетон", понекад алатом, понекад голим рукама, преноси "Телеграф".

